Alina Gorghiu îl atacă pe Ilie Bolojan. Anunță cinci ministere pentru PNL: Guvernul Veştea va merge în Parlament. Vor fi cel puţin cinci miniştri liberali

Alina Gorghiu a declarat duminică faptul că viitorul Guvern condus de Adrian Veștea va avea o componentă liberală consistentă, cu cel puțin cinci portofolii atribuite PNL. Deputatul liberal susține că lista miniștrilor și Programul de guvernare urmează să fie depuse în Parlament, iar Executivul va solicita votul de învestitură. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor politice și al disputelor din interiorul Partidului Național Liberal. Totodată, Gorghiu a lansat critici directe la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru actualul blocaj politic.

Alina Gorghiu afirmă că Executivul propus de Adrian Veștea va ajunge în Parlament și va beneficia de sprijinul necesar pentru a fi învestit. Deputatul liberal a respins informațiile potrivit cărora premierul desemnat nu ar mai merge în fața Legislativului cu echipa guvernamentală și cu programul de guvernare.

„Sunt convinsă că va fi un număr relevant de parlamentari suficient şi necesar pentru ca acest guvern mâine să fie învestit. N-am făcut parte din nicio echipă de negociere, dar vreau să vă spun un lucru foarte simplu şi pe care vă rog să-l luaţi ca pe o garanţie: nimeni, nimeni nu va afecta direcţia pro-europeană… Mai avem 24 de ore până mâine, cred că cel mai probabil în seara asta se va depune Programul de guvernare, lista de ministri şi mâine vom vedea în Parlament cum vor evolua lucrurile. Însă, Guvernul Veştea va merge în Parlament pentru că am văzut astăzi în fake news pe foarte multe surse media, probabil din partea domnului Bolojan şi a echipei dânsului de comunicare, conform cărora Veştea nu va merge în Parlament. Ba da, se merge până la capăt”, a afirmat Alina Gorghiu într-o intervenție la Antena 3.

În același context, aceasta a susținut că actuala criză politică este rezultatul unor decizii asumate de conducerea partidului și a indicat direct către Ilie Bolojan ca principal responsabil pentru situația creată.

„Vreau să ştiţi un lucru, această responsabilitate îi aparţine domnului preşedinte Bolojan şi numai lui, iar cei care astăzi cer soluţii ar trebui să se întrebe mai întâi cine a generat problema şi au soluţia. Mâine în Parlamentul României avem o propunere de premier liberal în persoana lui Adrian Veştea, avem un program de guvernare din care veţi vedea că suntem preocupaţi de tot ce s-a întâmplat până acum în actul guvernamental. Ne dorim extrem de tare să despăşim momentele complicate. (… S)-a ajuns la această situaţie din pricina măsurilor de austeritate aplicate aproape exclusiv pe spatele românilor”, a argumentat Alina Gorghiu.

Referindu-se la structura viitorului Cabinet, Alina Gorghiu a afirmat că Partidul Național Liberal va avea o reprezentare importantă în echipa guvernamentală propusă de Adrian Veștea. Potrivit acesteia, formula discutată în interiorul partidului include funcția de premier și minimum cinci ministere pentru liberali.

„Viitorul guvern, spre deosebire de actualul birou pe care Ilie Bolojan şi l-a făcut, viitorul guvern propus de Adrian Veştea va fi unul cu identitatea liberală asumată, atât în Programul de guvernare, că se păstrează mare parte din acest program de guvernare, cât şi în calitatea oamenilor. Vorbim de un premier liberal, sigur cu o întreagă carieră în administraţia publică ales prin votul nominal. (…) Şi da, vorbim de o componentă liberală substanţială… (…) Vă pot spune în principiu câteva lucruri. Atributul premierului să dezvolte subiectul după ce-şi depune lista de miniştri, dar, din discuţiile pe care noi le-am făcut, schema care teoretic va reveni Partidului Naţional Liberal în măsura în care această susţinere va veni şi din partea celor care au astă sedinţă la ora 16 va fi un premier liberal, vor fi cel puţin cinci miniştri liberali”, a mai afirmat Alina Gorghiu.

Deputatul liberal a refuzat să ofere detalii privind numărul de portofolii care ar urma să revină PSD, precizând că reprezentanții social-democraților sunt cei care trebuie să facă anunțuri pe această temă.

Totodată, Gorghiu a criticat modul în care au fost distribuite funcțiile politice și administrative în perioada recentă, susținând că membrii PNL au fost marginalizați în raport cu alte formațiuni politice.

„Nu poţi să-ţi baţi joc de un întreg partid dând poziţii exclusiv la REPER, la USR, la absolut oricine de pe stradă, mai puţin la colegii din Partidul Naţional Liberal care au muncit să fie în această formule guvernamentală”, a declarat Alina Gorghiu.

În intervenția sa, deputatul liberal a apreciat și decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru formarea noului Executiv, argumentând că aceasta reprezintă cea mai potrivită opțiune dintre variantele aflate în discuție, în contextul dificultăților politice și guvernamentale traversate de România.