Primarul Capitalei, mesaj despre „sistem” și influența din politica românească

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat la Congresul PNL că reuniunea ar fi trebuit organizată mai devreme, dar apare acum pe fondul unor presiuni exercitate asupra PNL. El a afirmat că partidul ar fi început să își recapete „sufletul și independența”, lucru care, în opinia sa, ar fi generat reacții din partea a ceea ce a numit „sistemul”.

Acesta a mai declarat că PSD ar fi fost deja „la ordin”, în timp ce PNL ar fi devenit ținta principală a atacurilor politice din ultimele luni. Potrivit afirmațiilor sale, formațiunea liberală s-ar fi aflat sub presiune constantă în ultimele șase luni, cu intensificare în perioada recentă.

În același discurs, el a vorbit despre o lipsă de autonomie a unor instituții și actori politici din România, susținând că președinții, guvernele și miniștrii nu ar acționa complet independent. Totodată, a descris „sistemul” ca pe o structură dificil de definit, care devine vizibilă, în opinia sa, mai ales pentru cei care se consideră oameni liberi și ajung să resimtă consecințele într-un mod direct.

„Stimate domnule Președinte, dragi colegi, stimați invitați,Este un congres care trebuie să fi avut loc mai de mult timp. Dar în același timp este și un corgres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul și independența! Iar acest lucru nu este acceptabil, trebuia adus iarăși la ordin. PSD este deja la ordin, cum a fost mereu, cum a fost până în 2024 și Partidul Nostru. De acea au ales să atace PSD și nu PNL.De 6 luni de zile, și cu precădere în ultimele două luni partidul nostru a fost sub asalt. Și încă este. În țara noastră, Președinții nu-și aparțin! În țara noastră guvernele, miniștri, nu-și aparțin! În țara noastră nu toate partidele își aparțin! Ce este sistemul? Greu de definit! Inițial nu știi dacă există sau nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta acest lucru, în cel mai brutal mod cu putință”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a afirmat că ceea ce a numit „sistemul” nu participă la alegeri și nu își asumă direct consecințele deciziilor luate, acestea fiind suportate de populație sau de oamenii politici. El a susținut că mandatele politicienilor sunt limitate, în timp ce structurile din administrație și instituții ar avea continuitate și stabilitate, ceea ce le-ar permite să își consolideze influența și rețelele de relații.

În același discurs, a mai declarat că aceste rețele ar include persoane cu resurse financiare importante, cu influență în mass-media, în companii care colaborează cu statul și în instituții publice. Totodată, a afirmat că acești actori nu ar răspunde pentru acțiunile lor și că, în situația în care ajung în fața justiției, ar dispune de mijloace pentru a evita consecințele legale.

„Știți care este problema cu Sistemul? Că, spre deosebire de noi, Sistemul nu se prezintă niciodată în alegeri! Pentru sistem nu contează dacă ia decizii greșite. Alții vor plăti! Populația va plăti, politicienii vor plăti dar nu sistemul. Noi plecăm mai devreme sau mai târziu, avem un timp limitat în pozițiile publice, dar Sistemul este etern. Ei, în gradele și funcțiile lor rămân. Și așa au timp să-și creeze rețele de putere și relații la care noi nici nu putem visa. Pentru că au timp și resurse.

Sunt oameni foarte bogați, cu multe resurse: în mass-media, în companiile care au contracte cu statul, în instituțiile noastre publice. EI niciodată nu dau seamă fața de nimic, iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns astăzi eu, au pârghiile să scape, să nu li se întâmple nimic”, a mai trasmis primarul Capitalei.

Primarul Capitalei a afirmat că există o relație neclară între ceea ce a numit „sistemul” și partidele politice, ridicând întrebarea dacă acesta influențează formațiunile sau dacă politicienii colaborează cu el din interiorul structurilor de putere.

El a susținut că a câștigat alegerile din București în ciuda opoziției „sistemului” și a menționat confruntări politice cu mai multe partide, acuzând totodată trădări din interiorul PNL și implicarea unor resurse financiare în campanii împotriva sa.

În același mesaj, a afirmat că viitorul democratic al României depinde de implicarea politică a celor aflați în partide și a îndemnat la deschidere față de noii membri, subliniind că și actualii lideri au avut la rândul lor statut de „colegi noi”.

Totodată, a susținut că de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal ar depinde modernizarea și stabilizarea țării pe termen lung, afirmând că formațiunea și-ar fi recăpătat identitatea. În final, a reiterat ideea că a reușit să câștige alegeri împotriva unor structuri de influență și că activitatea sa politică va continua.