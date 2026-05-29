Ce program au magazinele de Rusalii. Marile lanțuri și centre comerciale rămân deschise în minivacanța de 1 Iunie

Minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului aduce vești bune pentru consumatori. În perioada 31 mai – 1 iunie 2026, marile rețele de supermarketuri, hipermarketuri și centre comerciale din România vor funcționa, în cea mai mare parte, după programul obișnuit. Comercianții au decis să nu modifice orarul de lucru, pentru a permite clienților să își facă cumpărăturile fără restricții în zilele libere legale.

Majoritatea supermarketurilor și hipermarketurilor vor rămâne deschise în intervalele obișnuite de funcționare, inclusiv în ziua de 1 iunie, care coincide în acest an cu a doua zi de Rusalii și cu Ziua Internațională a Copilului.

Kaufland va funcționa după programul standard al fiecărei unități, în general între orele 07:00 și 22:00 sau 22:30, în funcție de locație.

Carrefour păstrează programul normal atât pentru hipermarketuri, cât și pentru magazinele Express, majoritatea unităților fiind deschise între orele 07:00 și 22:00.

Magazinele Lidl vor funcționa conform programului obișnuit de duminică și luni, cu intervale orientative între 07:00 sau 08:00 și 21:00 sau 22:00.

Mega Image nu a anunțat modificări de orar, magazinele urmând să fie deschise, în general, între orele 07:00 și 22:00.

PENNY a confirmat oficial că toate magazinele din rețea vor funcționa fără modificări de program, în intervalele obișnuite ale fiecărei unități.

Și magazinele Profi vor rămâne deschise conform orarului specific fiecărei locații, fără restricții suplimentare generate de sărbătoarea religioasă.

Perioada de Rusalii coincide în acest an cu Ziua Copilului, motiv pentru care marile centre comerciale se așteaptă la un trafic ridicat și au decis să mențină programul obișnuit de funcționare.

În majoritatea mall-urilor din București și din marile orașe ale țării, galeriile comerciale vor fi deschise între orele 10:00 și 22:00.

Hipermarketurile aflate în interiorul centrelor comerciale vor avea, în multe cazuri, un program extins și vor funcționa între 07:00 sau 08:00 și 22:00 ori 23:00.

Zonele de food court și cafenelele își vor păstra programul standard, în timp ce unele restaurante de tip fast-food vor servi clienți până la 22:30 sau 23:00.

Cinematografele vor continua să funcționeze după programul obișnuit de proiecții. Primele filme sunt programate în jurul orelor 10:00–11:00, iar ultimele reprezentații se vor încheia aproape de miezul nopții.

Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni, Plaza România, Sun Plaza, Mega Mall, Promenada Mall și ParkLake Shopping Center au anunțat că își mențin programul normal pe întreaga durată a minivacanței.

Compania derulează, în perioada 27 mai – 2 iunie 2026, o campanie de reduceri la produse proaspete, articole pentru grătar și produse dedicate familiilor cu copii.

Cu PENNY Card, clienții beneficiază de o reducere de 15% la produsele din gama Babywell, ofertă dedicată Zilei Internaționale a Copilului.

Pentru mesele în familie organizate în aer liber, retailerul a inclus în promoție mai multe produse pentru grătar. Ceafa de porc fără os feliată Hanul Boieresc (650 g) este disponibilă la 17,99 lei, redusă de la 22,09 lei, cârnații subțiri cu ceapă caramelizată SuporteRo (500 g) costă 10,99 lei, iar aripile de pui marinate SuporteRo (700 g) sunt disponibile la 13,99 lei.

Oferta de sezon include și fructe proaspete. Căpșunile la caserolă sunt disponibile la 8,49 lei, nectarinele la 8,99 lei/kg, iar piersicile plate la 11,99 lei/kg pentru deținătorii de PENNY Card.

Retailerul promovează și produse răcoritoare și deserturi de sezon. Mai multe sortimente de înghețată Rios beneficiază de reduceri și promoții speciale, inclusiv oferta „5 la preț de 3” pentru anumite produse.

Pentru proprietarii de animale de companie, compania a inclus în campanie hrană uscată și umedă pentru câini, cu reduceri de până la 35%.

Coincidența dintre a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului a determinat numeroase centre comerciale să pregătească activități speciale pentru familii.

În Veranda Mall, de exemplu, sunt programate activități gratuite între orele 14:00 și 20:00, inclusiv ateliere creative, sesiuni de face painting și spectacole muzicale.

Evenimente similare, care includ piese de teatru pentru copii, spectacole de magie și programe cu animatori, sunt anunțate și în alte centre comerciale importante din țară.

Astfel, pe lângă cumpărături, minivacanța de Rusalii și 1 Iunie va transforma mall-urile într-unul dintre principalele puncte de atracție pentru familiile care aleg să petreacă aceste zile în oraș.