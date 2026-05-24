Grupul Rewe își reevaluează prezența pe piața din Italia și analizează mai multe scenarii pentru operațiunile Penny Market, potrivit publicației italiene Corriere della Sera, citată de Bloomberg. Printre opțiunile luate în calcul se află atât vânzarea unei participații, cât și retragerea completă din Italia.

Penny este prezent în Italia din 1994 și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din segmentul supermarketurilor și magazinelor de discount. Rețeaua numără în prezent aproape 500 de unități și realizează afaceri anuale apropiate de pragul de două miliarde de euro.

Până în acest moment, reprezentanții Rewe și Penny nu au comentat informațiile apărute în presă.

Conform informațiilor publicate de Corriere della Sera, printre companiile care ar putea fi interesate de activele Penny Market Italia se numără Lidl și Aldi, doi dintre cei mai mari retaileri de discount din Europa.

O astfel de tranzacție ar marca o schimbare de strategie pentru cele două grupuri germane. În mod tradițional, atât Lidl, cât și Aldi și-au extins operațiunile prin dezvoltarea propriei rețele de magazine, nu prin achiziția unor concurenți de dimensiuni mari.

Italia reprezintă însă una dintre cele mai importante piețe europene pentru retailul alimentar, iar preluarea unei rețele deja dezvoltate ar putea accelera semnificativ extinderea oricărui cumpărător interesat.

Nu ar fi prima retragere importantă realizată de grupul german din Italia. În trecut, Rewe a decis să renunțe la lanțul de supermarketuri Billa, iar majoritatea magazinelor au fost preluate de Carrefour și Conad.

Presa italiană apreciază că un scenariu similar ar putea fi aplicat și în cazul Penny Market, dacă grupul german va decide să părăsească definitiv piața italiană.

O eventuală vânzare ar continua procesul de reorganizare a operațiunilor internaționale ale companiei și ar confirma dificultățile întâmpinate de marile lanțuri de retail pe această piață.

Italia este considerată una dintre cele mai competitive piețe europene din sectorul alimentar. În ultimii ani, retailerii s-au confruntat cu presiuni tot mai mari asupra profitabilității, generate de încetinirea consumului, competiția agresivă pe prețuri și schimbările demografice.

Aceste dificultăți au determinat mai multe companii să își reevalueze strategiile locale. Un exemplu important este Carrefour, care în 2025 a ajuns la un acord pentru vânzarea operațiunilor sale din Italia către grupul NewPrinces.