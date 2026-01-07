Se preconizează că 2026 va fi un an greu pentru economia Italiei, cu o creștere mică: doar 0,2% pentru PIB și 0,3% pentru consum. În acest context, marile lanțuri de magazine se gândesc serios să închidă supermarketurile duminica și de sărbători pentru că oamenii cumpără mai puțin și economia stagnează. Duminica nu mai aduce profit, ci doar costuri suplimentare pentru angajați, energie și logistică. Închiderea într-o zi nu ar scădea vânzările, ci doar le-ar muta în alte zile.

Datele arată că 1 din 3 italieni nu merge oricum la cumpărături duminica, preferând să facă cumpărături în timpul săptămânii. Această discuție amintește de liberalizarea completă a programului magazinelor din 2011, când Guvernul Monti a decis ca magazinele să poată fi deschise și în weekend sau de sărbători, ca să stimuleze consumul.

La peste 15 ani după aceea, comercianții spun că acest model nu mai funcționează. Situația este și mai dificilă pentru că multe magazine tradiționale s-au închis – peste 140.000 între 2012 și acum. În plus, italienii cumpără mai puțin, aleg produse mai ieftine sau mărci proprii și taie cheltuielile inutile. Propunerea este susținută și de conducerea Coop, unul dintre cei mai mari retaileri din Italia.

Deocamdată, propunerea nu este lege, dar marile magazine spun clar că modelul actual nu mai funcționează. Dacă politicienii vor discuta despre asta, Italia ar putea reveni la supermarketuri închise duminica, ceea ce ar afecta milioane de oameni, inclusiv românii care trăiesc acolo.

Industria supermarketurilor din Italia este una dintre cele mai dinamice din Europa, potrivit www.grocerytradenews.com.

În ultimul deceniu, comerțul cu amănuntul italian s-a schimbat rapid — de la magazine alimentare familiale la rețele cooperative puternice și lanțuri regionale care domină acum comerțul cu amănuntul alimentar la nivel național.

Cele mai importante zece grupuri de supermarketuri reprezintă aproape 90% din piața alimentară italiană. În timp ce cheltuielile consumatorilor rămân prudente, comercianții cu amănuntul italieni continuă să se adapteze, echilibrând tradiția, prețul și inovația.

Cele mai importante supermarketuri din Italia în 2025 (venituri, sucursale, angajați):

Clasament Lanț Venituri Filiale Angajați Cotă de piață 1 Conad 18,5 miliarde EUR 3.300 70.000 15,1% 2 Gruppo Selex 17,9 miliarde EUR 3.200 41.000 14,5% 3 Coop Italia 14,3 miliarde EUR 1.100 50.000 12,3% 4 Esselunga 9,4 miliarde EUR 190 25.000 9,8% 5 Eurospin 9 miliarde EUR 1.200 18.000 9,2% 6 VéGé Group 8,6 miliarde EUR 3.500 35.000 8,8% 7 Carrefour Italia 5,7 miliarde EUR 1.400 15.000 5,3% 8 MD S.p.A. 3,3 miliarde EUR 850 8.000 3,5% 9 Lidl Italia 6,1 miliarde EUR 730 21.000 4,9% 10 Pam Panorama 3,1 miliarde EUR 730 9.500 2,5%

Notă: Cifrele sunt estimări pentru perioada 2024–2025, bazate pe date din industrie și informații publice ale companiilor.