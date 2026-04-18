Reglementările din Codul Muncii din România, valabile și în 2026, stabilesc clar că zilele de sărbătoare legală sunt, de regulă, zile nelucrătoare. Cu toate acestea, legea permite excepții bine definite, în special pentru sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă. În aceste situații, angajații beneficiază de compensații obligatorii, fie sub formă de timp liber, fie sub formă de spor salarial.

Conform legislației muncii actualizate, sărbătorile legale sunt considerate zile de repaus obligatoriu pentru salariați. În anul 2026, calendarul include 17 zile de sărbătoare legală, dintre care aproximativ 12 se încadrează în timpul săptămânii, ceea ce influențează direct numărul de zile efective nelucrătoare.

Aceste zile sunt acordate pentru odihnă și nu afectează drepturile salariale ale angajaților.

Deși regula generală este repausul, Codul Muncii permite desfășurarea activității în anumite domenii esențiale, unde întreruperea activității nu este posibilă.

Printre acestea se numără:

unități sanitare și servicii medicale de urgență

industria alimentației publice (restaurante, hoteluri, catering)

unități cu flux continuu de producție

servicii esențiale pentru funcționarea societății

În aceste cazuri, munca în zilele libere este legală, dar strict condiționată de compensare.

Nr. Modalitate de compensare Condiții de aplicare Termen / cuantum Caracter obligatoriu 1 Timp liber compensatoriu Se aplică pentru angajații care lucrează în zile de sărbătoare legală Zile libere echivalente acordate în maximum 30 de zile calendaristice de la efectuarea muncii Prioritar și obligatoriu 2 Spor salarial Se aplică doar dacă nu poate fi acordat timp liber din motive obiective Minimum 100% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate în ziua de sărbătoare legală Obligatoriu în lipsa timpului liber; nu poate fi redus

În Germania, regimul muncii în zilele de sărbătoare legală este diferit față de multe alte state europene, inclusiv România. Principiul de bază este că munca în aceste zile este, în general, interzisă, însă există excepții importante în sectoare esențiale precum sănătatea, ordinea publică, alimentația publică sau serviciile cu funcționare continuă.

Reglementările sunt stabilite în principal prin Arbeitszeitgesetz (ArbZG), iar compensațiile depind în mare măsură de contractele individuale sau colective de muncă.

Dacă un angajat lucrează într-o zi de sărbătoare legală care cade într-o zi lucrătoare, angajatorul are obligația de a oferi o zi liberă compensatorie în termen de maxim 8 săptămâni.

Aspect Reglementare / practică Detalii esențiale Obligație legală Nu există obligație generală de plată a sporurilor Sporurile nu sunt impuse de lege, ci depind de acorduri contractuale Modul de stabilire Contract individual sau Tarifvertrag (contract colectiv) Condițiile sunt negociate între angajator și angajat / sindicat Practică în piața muncii Sporurile sunt frecvent acordate Sunt folosite ca stimulent pentru a atrage personal în zilele de sărbătoare Variabilitate Depinde de industrie Nivelul și existența sporului diferă între sectoare economice Regim fiscal standard Sporuri cu tratament fiscal avantajos în anumite limite Se aplică facilități fiscale în funcție de procentul suplimentar Limită generală până la ~125% din salariul de bază Valabil pentru majoritatea sărbătorilor legale Sărbători speciale până la 150% din salariul de bază Include 1 Mai, 24 decembrie (după ora 14:00), 25–26 decembrie

În Spania, legislația muncii oferă un nivel ridicat de protecție angajaților în ceea ce privește sărbătorile legale. Conform Estatuto de los Trabajadores, cele 14 zile de sărbătoare anuală sunt considerate zile plătite și nerecuperabile (retribuidos y no recuperables), ceea ce înseamnă că angajații nu pierd salariul și nu trebuie să recupereze orele.

Acest cadru juridic este completat de reglementări suplimentare și jurisprudență recentă cu impact direct asupra modului în care sunt compensate zilele lucrate în sărbători.

În Spania, calendarul oficial include:

12 sărbători stabilite la nivel național și regional

2 sărbători stabilite la nivel local (de către autoritățile municipale)

Aceste 14 zile sunt obligatoriu plătite și nu necesită recuperarea timpului de muncă.

Modalitate de compensare Condiții de aplicare Mod de acordare Nivel / detalii Bază de reglementare Timp liber compensatoriu Se aplică atunci când angajatul lucrează în zi de sărbătoare din motive organizatorice sau tehnice Perioade de odihnă echivalente cu timpul lucrat Poate fi majorat (ex: 1,5 ore libere pentru fiecare oră lucrată), în funcție de contract Stabilit prin convenio colectivo (contract colectiv) Plată suplimentară Se aplică dacă nu se acordă timp liber compensatoriu Remunerare financiară pentru orele lucrate în sărbătoare Spor minim de +75% peste valoarea orei obișnuite; poate fi mai mare în funcție de contract Reglementat de legislația muncii și contractele colective aplicabile

O evoluție semnificativă în interpretarea drepturilor angajaților prevede că:

cele 14 sărbători legale trebuie garantate independent de repausul săptămânal

dacă o sărbătoare cade într-o zi de sâmbătă (deja zi liberă pentru mulți angajați), aceasta nu se pierde automat

În Franța, regimul juridic al muncii în zilele de sărbătoare legală este reglementat de Code du travail și se caracterizează printr-o diferențiere esențială între Ziua Muncii (1 Mai) și celelalte sărbători legale. Sistemul francez este flexibil, dar în același timp puternic influențat de contractele colective de muncă, care stabilesc în practică nivelul real de compensare.

Categorie Regim juridic Condiții de muncă Compensare Particularități 1 Mai (Ziua Muncii) Regim special, protecție maximă Munca este interzisă pentru majoritatea salariaților; permisă doar în sectoare esențiale (spitale, transport, urgențe) Salariul se plătește dublu (+100%); ziua este obligatoriu plătită integral Nu se permite recuperarea orelor în altă zi Alte sărbători legale (8 Mai, 14 Iulie, 25 Decembrie etc.) Regim flexibil Nu există obligație generală de a lucra sau de a nu lucra; depinde de activitate Fără obligație legală de spor sau zi liberă compensatorie; salariu integral pentru angajații cu min. 3 luni vechime dacă nu lucrează Sporurile (50%–100%) sunt frecvente și stabilite prin contracte colective sau individuale Alsacia și Moselle Regim regional special Zile nelucrătoare mai numeroase; 13 sărbători legale Se aplică aceleași principii generale, dar cu mai multe zile libere legale Include Vinerea Mare și 26 decembrie; regim mai strict decât în restul Franței Ziua Solidarității Zi de muncă obligatorie anuală Se lucrează o zi suplimentară pe an fără plată Nu este plătită (echivalent ~7 ore de muncă) Stabilită de angajator; adesea coincide cu o sărbătoare legală, reducând ziua liberă (ex: Lunea Rusaliilor)„

În Italia, regimul muncii în zilele de sărbătoare legală nu este stabilit printr-o lege unică aplicabilă tuturor angajaților, ci este determinat în principal de Contractele Colective Naționale de Muncă (CCNL), care diferă în funcție de sector (comerț, construcții, metalurgie, servicii etc.).

Modalitate de compensare Descriere Nivel / condiții Efect asupra plății Spor salarial (maggiorazione) Reprezintă un procent suplimentar aplicat peste salariul normal pentru orele lucrate în zi de sărbătoare În funcție de CCNL: între +20% și +50% în majoritatea sectoarelor; poate ajunge la +60% în cazuri speciale (ex: muncă domestică) Crește remunerația pentru orele lucrate în ziua de sărbătoare Repaus compensatoriu (riposo compensativo) Zi liberă plătită acordată ulterior pentru munca prestată în sărbătoare Se acordă conform CCNL; poate înlocui total sau parțial sporul salarial În general exclude plata dublă, fiind alternativă la sporul salarial

Începând cu 1 ianuarie 2026, Italia introduce un regim fiscal favorabil pentru veniturile obținute din munca în zile festive.

Măsuri principale:

sporurile pentru muncă în sărbători, ture sau lucru de noapte beneficiază de taxare redusă de 15% (impozit substitutiv)

măsura se aplică angajaților cu venit anual sub 40.000 euro

există o limită anuală de 1.500 euro pentru sumele eligibile

Această măsură are rolul de a stimula munca în sectoarele cu deficit de personal în perioadele festive.

În situația în care o sărbătoare legală cade într-o zi de duminică, angajatul nu pierde beneficiul acelei zile libere, ci are dreptul la o compensație. Aceasta poate fi acordată sub două forme alternative, în funcție de reglementările aplicabile și de contractele colective de muncă.

Prima opțiune este acordarea unei compensații financiare suplimentare, calculată de regulă ca aproximativ 1/26 din salariul lunar. A doua variantă constă în acordarea unei zile libere compensatorii, care înlocuiește beneficiul pierdut al sărbătorii.

Acest mecanism are rolul de a garanta că angajatul își păstrează integral drepturile aferente sărbătorilor legale, chiar și în situațiile în care acestea coincid cu zilele de repaus săptămânal.

În Austria, regimul muncii în zilele de sărbătoare legală este reglementat de Arbeitsruhegesetz (ARG), legea care stabilește dreptul angajaților la repaus în zilele de sărbătoare și condițiile în care munca este permisă. Sistemul austriac este considerat unul dintre cele mai favorabile din Europa din perspectiva compensațiilor financiare.

Tip de compensare Componentă Descriere Efect practic Observații Plată dublă (sistem standard) Feiertagsentgelt Salariul normal pentru ziua de sărbătoare, chiar dacă nu se lucrează Este garantat prin lege și se plătește ca o zi obișnuită Se acordă indiferent dacă angajatul lucrează sau nu Plată dublă (sistem standard) Feiertagsarbeitsentgelt Plata suplimentară pentru orele efectiv lucrate în ziua de sărbătoare Conduce la un câștig total echivalent cu +100% (practic dublu) Reflectă remunerarea muncii efective în zi liberă legală Timp liber compensatoriu (Zeitausgleich) Alternativă la plata suplimentară Se acordă timp liber în locul plății suplimentare Raport de regulă 1:1 (o oră liberă pentru o oră lucrată), plus salariul de bază pentru ziua de sărbătoare Necesită acord între angajat și angajator; oferă flexibilitate

Atunci când un angajat lucrează într-o zi de sărbătoare legală în Austria, legislația prevede un sistem de remunerare structurat în două componente distincte, care împreună asigură o compensație semnificativ superioară celei pentru munca obișnuită.

Prima componentă este Feiertagsentgelt (plata sărbătorii), care reprezintă salariul normal pe care angajatul l-ar fi primit dacă ziua respectivă ar fi fost nelucrătoare. Această plată este garantată prin lege și se acordă chiar și în situația în care angajatul nu prestează efectiv muncă în acea zi.

A doua componentă este Feiertagsarbeitsentgelt (plata muncii efective), care reprezintă remunerația suplimentară pentru orele efectiv lucrate în ziua de sărbătoare. În practică, această structură de plată conduce la un venit total echivalent cu dublul salariului obișnuit, ceea ce înseamnă un spor de aproximativ 100% pentru munca prestată în astfel de zile.

Prin acest mecanism, sistemul austriac asigură că munca desfășurată în zilele de sărbătoare legală este recompensată în mod substanțial mai avantajos decât munca standard.