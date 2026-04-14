Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar în valoare de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenţia este acordată la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat, pe întreaga durată a contractului de ucenicie.

Ucenicia la locul de muncă, reglementată prin Legea nr. 279/2005, reprezintă o formă de pregătire profesională care combină instruirea teoretică cu activitatea practică. Persoanele încadrate ca ucenici dobândesc competenţe direct la locul de muncă, beneficiind atât de cursuri susţinute de furnizori autorizaţi, cât şi de instruire practică. La finalul programului, aceştia susţin un examen în urma căruia obţin un certificat de calificare profesională.

În prezent, ANOFM implementează două proiecte majore dedicate uceniciei, finanţate din Fondul Social European Plus, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021–2027, cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029. Programul „Formactiv – Formare şi muncă activă” se adresează persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani şi urmăreşte stimularea ocupării şomerilor înregistraţi în evidenţele Serviciului Public de Ocupare. În paralel, proiectul „Start – Investeşte în calificare pentru viitor” este destinat tinerilor sub 30 de ani şi are ca obiectiv creşterea gradului de ocupare în rândul acestora.

Prin aceste iniţiative, ANOFM sprijină angajatorii în formarea unui personal calificat, adaptat propriilor nevoi, contribuind totodată la integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani. Instituţia consideră că ucenicia reprezintă o soluţie eficientă pentru reducerea decalajului dintre cererea şi oferta de competenţe.

Pentru persoanele fără experienţă, ucenicia oferă o oportunitate concretă de a dobândi o calificare recunoscută şi de a-şi îmbunătăţi perspectivele de angajare pe termen lung. Angajatorii interesaţi pot solicita informaţii suplimentare de la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, privind organizarea programelor de ucenicie, condiţiile de acordare a sprijinului financiar şi paşii necesari pentru accesarea acestor măsuri.

Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, care aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia. Conform acestor reglementări, ucenicia reprezintă o formă de formare profesională realizată direct la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie, și se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

Angajatorii care doresc să organizeze programe de ucenicie au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București locurile de muncă vacante ce pot fi ocupate prin astfel de contracte, în termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea unui formular tipizat pus la dispoziție de aceste instituții.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă pe durată determinată, cu caracter particular, prin care ucenicul se obligă să se pregătească profesional și să muncească sub autoritatea angajatorului, iar acesta din urmă se obligă să îi asigure salariul și condițiile necesare formării profesionale. Contractul trebuie încheiat în formă scrisă, în limba română, și înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 20 de zile, precum și în registrul general de evidență a salariaților înainte de începerea activității.

Derularea acestuia respectă prevederile Codului muncii. Contractul include anexe precum dispoziția de repartizare, fișa postului și planul de activitate al ucenicului. În situația în care angajatorul nu este furnizor autorizat de formare profesională, acesta va încheia un contract de prestări servicii cu un furnizor autorizat după perioada de probă.

Pe lângă elementele generale ale unui contract de muncă, contractul de ucenicie conține clauze specifice referitoare la calificarea ce urmează a fi dobândită, furnizorul de formare, coordonatorul de ucenicie și calificarea acestuia, locul desfășurării activității, durata pregătirii teoretice și practice, precum și obligațiile părților implicate.

Angajatorul are responsabilitatea de a asigura toate drepturile ucenicului, pregătirea practică necesară și accesul la formarea teoretică și practică, finalizată cu un certificat de calificare profesională. Acesta trebuie să suporte costurile formării, dacă nu există alte surse de finanțare. La rândul său, ucenicul are obligația de a respecta prevederile contractului, de a participa la pregătire și de a susține examenul final pentru obținerea calificării.

Coordonatorul de ucenicie este un salariat al angajatorului care trebuie să fie calificat în domeniul respectiv, să aibă experiență profesională relevantă și să îndeplinească anumite condiții legale, inclusiv lipsa antecedentelor penale și aptitudinea fizică și psihică. Acesta colaborează cu furnizorul de formare, elaborează planul de activitate al ucenicului, îl îndrumă și monitorizează evoluția acestuia, întocmind periodic rapoarte de progres.

Durata programului de ucenicie variază în funcție de nivelul de calificare, fiind de minimum 6 luni pentru nivelul 1, 12 luni pentru nivelul 2, 24 de luni pentru nivelul 3 și 36 de luni pentru nivelul 4. Finanțarea formării profesionale prin ucenicie poate proveni din surse proprii ale angajatorilor, sponsorizări, fonduri europene sau alte surse legale. În plus, angajatorii beneficiază, la cerere, de o subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe întreaga durată a contractului.

Pentru a primi acest sprijin financiar, angajatorul trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de probă. În acest sens, se depun documente precum actul de identitate al ucenicului și contractul de ucenicie înregistrat. Suma se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și este condiționată de implementarea planului de activitate.

Persoanele care doresc să devină ucenici trebuie să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței, prezentând documente precum actul de identitate, actele de studii și o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate. Pentru a participa la un program de ucenicie, acestea trebuie să depună o cerere la agenție.

În vederea încheierii contractului de ucenicie, sunt necesare documente precum actul de identitate, certificatul de naștere, actele de studii, certificatul medical, dispoziția de repartizare și o declarație pe propria răspundere privind situația anterioară în raport cu alte contracte de ucenicie. Documentele în original sunt restituite titularului după verificare.