Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că modernizarea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost aprobată în ședința de Guvern. Acesta a transmis că obiectivul principal al proiectului este creșterea șanselor reale ale oamenilor de a-și găsi un loc de muncă.

Potrivit acestuia, fondurile europene nu vor fi folosite doar pentru modernizarea instituției, ci și pentru a ajunge mai eficient la persoanele care au nevoie de sprijin. El a arătat că este vorba despre tineri aflați la început de drum, persoane care vor să se recalifice sau oameni din grupuri vulnerabile.

Ministrul a explicat că proiectul urmărește să aducă în sistem peste 21.000 de angajatori și să identifice și să sprijine 275.000 de persoane inactive. În același timp, aproape 2.000 de angajați ai sistemului public de ocupare vor beneficia de formare profesională.

Florin Manole a precizat că modernizarea ANOFM va include și crearea a 600 de posturi noi, finanțate din fonduri europene. Acest lucru ar urma să ducă la servicii mai bune și la o consiliere mai apropiată de nevoile reale ale oamenilor.

Ministrul a transmis că o instituție mai puternică înseamnă și o capacitate mai bună de a răspunde schimbărilor din piața muncii. El a subliniat că acest proiect este orientat spre creșterea gradului de angajabilitate, într-un context în care piața muncii evoluează rapid.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să îmbunătățească modul în care sunt oferite serviciile de ocupare și să crească accesul la oportunități pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

ANOFM are în prezent 2.130 de angajaţi, la o populaţie de 19 milioane de locuitori şi aproximativ opt milioane de persoane active. Cifra este mult sub nivelul instituţiilor similare din alte state europene: Cehia – cu 10.851 de angajaţi, Slovacia (4.175), Ungaria (4.000), Portugalia (3.445) şi Bulgaria (3.000).