Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță un ajutor financiar pentru muncitorii afectați de falimentul Damen Mangalia. Acesta a fost prezent miercuri, 8 aprilie 2026, în mijlocul muncitorilor și a subliniat că protejarea drepturilor salariale ale angajaților reprezintă o prioritate constantă pentru instituție.

Oficialul a reafirmat că sunt utilizate toate mecanismele legale disponibile pentru a sprijini salariații afectați, evidențiind că aceștia nu sunt responsabili pentru dificultățile companiilor la care lucrează.

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere publică, fiecare angajat afectat ar urma să primească un ajutor de 5.000 de lei, acordat fără a se ține cont de veniturile personale sau familiale. Suma totală estimată pentru această măsură este de aproximativ 6 milioane de lei, iar sprijinul financiar va putea fi acordat fie în numerar, fie prin transfer bancar, pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Cererile pentru acordarea ajutorului pot fi depuse până la data de 10 decembrie 2026, după ce proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ și aprobat de Guvern în urma consultării publice.

„Am spus de fiecare dată că protejarea drepturilor salariale ale angajaților este o prioritate și ne-am ținut de acest angajament. Angajații de la Damen, Liberty, Romaero care își fac treaba nu au nicio vină pentru dificultățile prin care trec companiile și este esențial ca ei să beneficieze de drepturile care li se cuvin. Vom continua să folosim toate instrumentele legale pentru a sprijini salariații. Dincolo de functii si de orice, credeti-ma ca inteleg foarte bine prin ce treceti. Eu m-am nascut la Slobozia, Ialomita, aproape de aici. Mama si tata au lucrat la abatorul din Slobozia, care la un moment dat i-a trimis pe toti acasa. In 97, 98, nu mai tin minte, oricum eram mic, nu mai imi aduc aminte multe detalii, dar tin minte ce inseamna ca un intreg oras, cum era Slobozia atunci si cum e Mangalia acum, sta intr-o industrie. Abatorul de carne si fabrica de ulei tineau toate familiile din oras si stiu ce inseamna. Am trait-o atunci, e motivul pentru care inteleg viata de muncitor, cu toate obligatiile si toate presiunile. Inteleg cand ziceti ca nu e in regula cu plecat in strainatate. Mama a fost in Spania din 2007 pana in 2019, a fost la munca in agricultura, ca sa nu credeti ca s-a dus sa conduca vreo banca si imi trimitea 10.000 de euro pe luna. De asta am venit aici. De asta nu am venit pana nu am avut certitudinea ca ce era in dreptul nostru am reusit sa facem, ca Minister al Muncii. Si daca din punct de vedere administrativ Ministerul si-a facut treaba, nu zicem ca ne-am facut treaba si la revedere. Nu la revedere, ca ministru al Muncii nu imi doresc 1.051 de someri in plus, imi doresc oameni care sa aiba de lucru. Inseamna venituri mult mai mari, inseamna sa produci niste lucruri, sa ai o viata sociala, un statut social. Lasati bugetul statului, ca e bine, nu ascultati prostiile astea. Daca oamenilor le e bine si daca oamenii au de lucru, si bugetului ii e bine”, a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Falimentul șantierului naval din Mangalia a intervenit după respingerea planului de reorganizare de către creditori, ceea ce a generat un impact semnificativ asupra industriei navale și asupra economiei locale. În acest context, autoritățile încearcă să atenueze efectele prin măsuri de sprijin financiar, dar și prin alte intervenții recente dedicate angajaților din sectoare afectate.

În luna martie, statul a deblocat fonduri pentru plata salariilor restante în mai multe companii din industria grea, inclusiv Liberty Galați și Romaero București. Prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost efectuate plăți pentru 4.687 de angajați, dintre care 2.946 de la Liberty Galați, 1.031 de la Damen Shipyards Mangalia și 710 de la Romaero București, în valori totale de peste 82 de milioane de lei.

Sindicatele din domeniu au salutat inițiativa autorităților, însă au atras atenția că este necesar ca măsurile pe termen lung să vizeze menținerea locurilor de muncă și relansarea activității economice. În lipsa unor soluții sustenabile, există riscul ca efectele falimentului să continue să influențeze negativ economia locală și nivelul de trai al comunității din Mangalia.

Autoritățile subliniază că sprijinul financiar actual reprezintă o soluție temporară, urmând ca în perioada următoare să fie analizate și implementate măsuri suplimentare pentru susținerea angajaților și stabilizarea situației din sector.