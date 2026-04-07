Situația șantierului naval din Mangalia a ajuns într-un punct critic, după ani de degradare financiară, iar creditorii au decis intrarea în faliment, a declarat ministrul Economiei, Irinel Dărău.

Potrivit acestuia, hotărârea a fost luată în adunarea creditorilor și a fost influențată decisiv de votul companiei Damen, care deține 97% din masa credală.

Ministrul a explicat marți, 7 aprilie 2026, că problemele companiei s-au acumulat în timp, în contextul unor dificultăți financiare care nu au fost corectate la momentul potrivit, ceea ce a dus în final la insolvență și, ulterior, la alegerea între reorganizare și faliment.

În opinia sa, varianta reorganizării ar fi presupus atragerea unor investitori și noi finanțări, însă creditorii au optat pentru lichidare.

După decizia de faliment, cazul urmează să ajungă în instanță, unde va fi declanșată procedura de lichidare.

Activele companiei, în special echipamentele din port, vor fi evaluate și scoase la vânzare. Ministrul Economiei a subliniat pentru Digi24 că terenul pe care funcționează șantierul din Mangalia aparține statului român, iar acest lucru ar putea atrage interesul unor investitori în etapa următoare.

În ceea ce privește angajații, autoritățile au adoptat măsuri pentru a atenua impactul social al falimentului. Irinel Dărău a precizat că Guvernul a aprobat acte normative care permit plata salariilor restante, inclusiv a celor neîncasate din luna decembrie, pentru o perioadă de până la șapte luni.

Oficialul a adăugat că se încearcă accelerarea procedurilor astfel încât o parte din sumele datorate să ajungă la angajații Damen Mangalia înainte de Paște. Totuși, acesta a avertizat că plata integrală a restanțelor nu este garantată într-o singură tranșă, fiind posibil ca banii să fie virați etapizat.

Reamintim că luni, 6 aprilie 2026, s-a anunțat oficial că Șantierul Naval Mangalia intră în faliment după respingerea planului de reorganizare.

Planul de reorganizare supus aprobării creditorilor viza atragerea unui investitor strategic care să preia activitatea Șantierului Naval Mangalia și să asigure finanțarea necesară relansării companiei. Respingerea acestuia obligă administratorul judiciar să sesizeze instanța, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori pentru lichidarea activelor șantierului.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Cât despre salarii, după ședința de Guvern din 31 martie 2026, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, anunța că a fost stabilită lista operatorilor economici de interes strategic în domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Lista include Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia, iar măsura vizează atât firmele aflate în concordat preventiv, cât şi pe cele aflate în insolvenţă.

„În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic. Doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţii în insolvenţă. E foarte bine, cred, şi cred că credeţi şi dumneavoastră acelaşi lucru, că oamenii îşi vor primi banii până de Paşti”, a transmis atunci Ioana Dogioiu.