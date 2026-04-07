Renumitul expert în călătorii Simon Calder a lansat un avertisment privind călătoriile cu avionul în Europa în vara viitoare, semnalând că lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în următoarele luni. Simon Calder a subliniat că, deși liderii companiilor aeriene sunt încrezători că aprovizionarea cu combustibil va acoperi cererea pentru luna aprilie, perspectivele pentru luna mai și pentru sezonul de vară nu sunt deloc optimiste.

Avertismentul său vizează în special pasagerii companiilor British Airways, EasyJet și Ryanair, însă nu sunt excluse perturbări și pentru alte linii aeriene.

Raționalizarea combustibilului este în curs de implementare și la aeroporturile din Italia: Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția. Recent, aceste aeroporturi au emis o notificare prin care au precizat că din cauza disponibilității limitate a combustibilului de la Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia pot fi supuse unor restricții.

Ryanair a anunțat că își va reduce semnificativ rețeaua de zboruri în Europa în 2026, o decizie care va afecta mai multe țări, printre care Spania, Germania, Franța, Portugalia și Belgia. Compania aeriană a informat că măsura este determinată de creșterea taxelor aeriene, a tarifelor aeroportuare și a altor costuri operaționale, care fac ca unele rute să devină neprofitabile.

În Spania, Ryanair a închis baza de la Santiago de Compostela și a anulat toate zborurile către Asturias și Vigo. Serviciile către Zaragoza, Santander, Valladolid, Jerez și Insulele Canare, inclusiv Tenerife Nord, au fost reduse sau suspendate complet.

În Germania, compania aeriană a eliminat 24 de rute și a redus capacitatea pe aeroporturi precum Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresda, Leipzig și Memmingen, iar pe unele aeroporturi regionale zborurile au fost complet anulate.

Franța este și ea afectată, cu rute anulate către Bergerac, Brive, Strasbourg și Clermont-Ferrand, în timp ce alte aeroporturi regionale vor înregistra reduceri semnificative ale numărului de zboruri.

În Portugalia, Ryanair și-a încheiat complet operațiunile în Azore, anulând toate cele șase rute către și dinspre insule încă din luna martie 2026.

În Belgia, Ryanair a eliminat aproximativ 20 de rute, reducând serviciile din Bruxelles și Charleroi, ceea ce va duce la dispariția a aproximativ un milion de locuri.

În același timp, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat că probleme similare ar putea apărea și pentru rutele către Amsterdam, Barcelona, Geneva, Milano, Nisa sau Stockholm.

Impactul problemelor legate de combustibil se resimte și pe piața britanică. Skybus și-a anulat deja toate zborurile dintre Cornwall și Londra. Directorul general al Skybus, Jonathan Hinkles, a explicat că decizia a fost determinată de creșterea globală a costurilor combustibilului în urma conflictului din Golf, combinată cu o scădere bruscă a numărului de pasageri.

Directorul general al Skybus, Jonathan Hinkles, a explicat că, din cauza costurilor mari ale combustibilului și a scăderii semnificative a rezervărilor de pasageri, continuarea serviciului în lunile aprilie și mai nu mai era posibilă.

Gediminas Ziemelis, fondatorul firmei Avia Solutions Group, a avertizat că marile companii aeriene ar putea intra în faliment în câteva săptămâni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu care a dus la mii de anulări de zboruri, a scumpit combustibilul cu aproape 50% și a făcut ca rezervările la nivel global să scadă puternic.

Ziemelis a spus că, dacă situația continuă mai mult de o lună, este posibil să apară primele falimente ale companiilor aeriene din lume. Ziemelis a comparat criza actuală cu perioada pandemiei de Covid-19, când avioanele stăteau la sol, cererea scădea brusc și nu exista o perspectivă clară de redresare.