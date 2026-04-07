Se vede foarte clar o orientare spre vacanțe fără stres. Oamenii nu mai vor să petreacă zilele de dinainte de Paște gătind sau organizând, ci caută locuri unde ajung și găsesc totul pregătit: de la mese până la activități. De aici și interesul crescut pentru pensiuni și pachete cu mese incluse.

În același timp, rezervările se fac mai devreme decât în anii în care exista mai multă spontaneitate, ceea ce arată o nevoie mai mare de siguranță și predictibilitate.

Contextul actual îi face pe mulți să fie mai atenți la alegeri. Incertitudinile legate de zboruri sau de anumite regiuni externe îi determină pe turiști să aleagă variante mai sigure, unde au mai mult control asupra vacanței. Astfel, românii aleg să călătorească intern, lucru care îi ajută să-și gestioneze și mai bine costurile.

Da, există un interes vizibil pentru zone mai liniștite și autentice, în special în perioada Paștelui. Pensiuni din sate sau din zone mai puțin turistice atrag prin experiența pe care o oferă: tradiții, mese specifice, atmosferă. Nu putem spune că depășesc destinațiile clasice, dar completează foarte bine oferta și sunt alese de un segment clar de turiști care caută alt tip de experiență.

Este un mix, dar relaxarea rămâne principalul obiectiv. În același timp, pentru Paște contează și componenta de tradiție: vorbim aici despre slujba de Înviere, mesele specifice, atmosfera. Pentru familii, apar în plus și activitățile pentru copii sau facilitățile de tip SPA. Practic, turiștii caută locuri care le oferă mai multe lucruri într-un singur pachet, fără să fie nevoiți să le organizeze separat.

Tot mai multe unități includ mese festive, programe speciale de Paște sau facilități suplimentare în ofertă. Accentul nu mai este doar pe cazare, ci pe experiență. În plus, flexibilitatea și claritatea ofertelor au devenit mai importante, astfel turiștii vor să știe exact ce primesc pentru banii plătiți.