Perturbările recente din spațiul aerian al Golfului Persic au generat o creștere semnificativă a anulărilor de zboruri pentru România. Companiile aeriene au preferat să anuleze cursele, în loc să gestioneze întârzieri prelungite, pentru a-și stabiliza rețelele de operare și a evita blocajele în lanț.

Analiza realizată de AirAdvisor pe baza platformei AIRDATA arată că, în perioada de vârf a perturbărilor (28 februarie – 5 martie), rata zborurilor anulate pe aeroporturile românești a urcat la 7,19%, comparativ cu 0,02% înaintea crizei. După șocul inițial, anulările au scăzut ușor la 5,76% (6–9 martie), dar au rămas semnificativ peste valorile obișnuite.

În fața perturbărilor geopolitice și a rerutărilor complexe, operatorii aerieni au optat pentru anulări pentru a preveni propagarea întârzierilor. Ponderea zborurilor cu întârzieri mai mari de 60 de minute a scăzut de la 12,14% înaintea crizei la 3,28% în perioada perturbărilor.

Anton Radchenko, CEO AirAdvisor, explică:

„Companiile aeriene și-au resetat practic programele de zbor pentru a evita întârzierile în lanț în întreaga lor rețea. Operarea zborurilor prin spații aeriene perturbate poate genera rapid întârzieri care se propagă pe mai multe rute. În aceste condiții, unele companii au recurs la anularea curselor, în contextul întârzierilor semnificative care ar fi putut apărea. Deși această abordare poate contribui la stabilizarea operațiunilor, ea poate reduce pe termen scurt opțiunile de reprogramare disponibile pentru pasageri.”

Datele AIRDATA arată impactul semnificativ asupra zborurilor către huburi din Golful Persic:

Doha (DOH) – București (OTP): ≈ 88% zboruri anulate

București (OTP) – Dubai (DXB): ≈ 86% zboruri anulate

Dubai (DXB) – București (OTP): ≈ 83% zboruri anulate

București (OTP) – Doha (DOH): ≈ 80% zboruri anulate

București (OTP) – Tel Aviv (TLV): ≈ 78% zboruri anulate

Aceste cifre evidențiază modul în care perturbările din Orientul Mijlociu se transmit rapid prin rețelele de zbor europene.

Compania națională TAROM a gestionat anulările și întârzierile astfel:

28 feb. – 5 martie: 3,85% zboruri anulate, 2,05% întârzieri >60 min

6–9 martie: anulări scad la 2,40%, întârzierile medii cresc la 151 minute

Această tendință reflectă modelul observat la nivel european: anulările cresc în perioada de criză, iar întârzierile se prelungesc pe măsură ce programul de zbor este reconstruit.

Conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004, perturbările generate de conflicte geopolitice sunt considerate „circumstanțe extraordinare”. În aceste cazuri, companiile aeriene nu plătesc despăgubiri financiare fixe, dar trebuie să ofere:

Mese și băuturi

Cazare în cazul întârzierilor peste noapte

Opțiuni de rerutare sau reprogramare

AirAdvisor recomandă pasagerilor să păstreze toate documentele, să solicite sprijin la aeroport și să verifice cu atenție ofertele de despăgubire.

Turcia confirmă că vacanțele din 2026 se desfășoară normal, iar turiștii pot rezerva sezonul estival fără griji. În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, țara rămâne o destinație turistică sigură, cu toate serviciile, hotelurile și atracțiile turistice complet operaționale.

Autoritățile turce, prin Ministerul Culturii și Turismului și Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (TGA), au transmis că aeroporturile internaționale, inclusiv Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Cappadocia, funcționează normal, fără anulări sau restricții.

Toate stațiunile și facilitățile turistice din Turcia operează normal. Nu există întreruperi sau restricții în nicio regiune, iar activitățile turistice, excursiile și experiențele locale sunt disponibile conform programului.

Istanbul – cultură, istorie și viață urbană vibrantă

Antalya și Bodrum – plaje mediteraneene și resorturi all-inclusive

Cappadocia – baloane cu aer cald și peisaje unice

Izmir – litoral și patrimoniu cultural

Aceste destinații continuă să atragă turiști din Europa, America de Nord și Asia-Pacific.

Toate zborurile către Turcia funcționează conform programului. Aeroporturile din Istanbul, Antalya, Bodrum și Izmir nu au fost afectate de conflicte regionale, iar companiile aeriene raportează zero anulări cauzate de situația geopolitică.

Sezonul estival 2026 este deja disponibil pentru rezervări. Turoperatorii și agențiile de turism online sunt încurajați să promoveze destinațiile turcești, deoarece cererea pentru vacanțe rămâne ridicată.

Ministerul Culturii și Turismului oferă sprijin partenerilor din turism prin: