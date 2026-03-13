Marea actriță britanică Jane Lapotaire a încetat din viață pe 5 martie, la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă pe scenă și pe ecran. Lapotaire a fost cunoscută pentru rolurile sale memorabile în The Crown și Downton Abbey, precum și pentru performanțele sale premiate pe Broadway și la Royal Shakespeare Company.

Născută Jane Burgess în Ipswich, Anglia, în decembrie 1944, Lapotaire a fost adoptată și a crescut cu o mamă adoptivă timp de 12 ani. Relația cu mama ei biologică, reîntoarsă în viața ei la vârsta de 13 ani, a fost marcată de un proces de custodie. Deși a rămas cu mama adoptivă, Jane a petrecut sărbătorile și vacanțele cu mama ei biologică, experiențe care i-au format caracterul și profunzimea ca actriță.

Cariera ei a început pe scenă în 1965, cu rolul Ruby Birtle în When We Are Married la Bristol Old Vic.

„Am știut atunci că vreau să fiu actriță. Îmi doream asta mai mult decât să respir sau să merg,” a spus Lapotaire într-un interviu.

În jurul anului 1970, a devenit unul dintre membrii fondatori ai Young Vic Theatre, iar din 1974 s-a alăturat Royal Shakespeare Company, devenind rapid o figură centrală în teatrul britanic.

Popularitatea ei internațională a explodat în 1977 odată cu rolul Marie Curie în miniseria BBC Marie Curie. În 1978, Lapotaire a interpretat-o pe Edith Piaf în producția originală a piesei Piaf de Pam Gems, care a ajuns mai târziu pe Broadway. Pentru acest rol, a câștigat Tony Award pentru Cea mai bună actriță în 1980 și un Olivier Award, confirmându-și statutul de legendă a teatrului.

Lapotaire a continuat să strălucească pe ecran, jucând în Lady Jane (1980) în rolul Queen Mary, în sezonul 5 al Downton Abbey ca Princess Irina Kuragin și în sezonul 3 al The Crown ca Princess Alice of Battenberg.

În 2000, cariera ei a fost întreruptă după un accident cerebral care a necesitat intervenție chirurgicală și patru săptămâni de recuperare în terapie intensivă. Experiența a inspirat-o să scrie memoriile Time Out of Mind, publicate în 2004, în care a povestit despre lupta sa și revenirea pe scenă.

Una dintre ultimele apariții publice ale lui Lapotaire a fost la Windsor Castle, unde a fost onorată cu titlul de Commander of the Order of the British Empire (CBE).