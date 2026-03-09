Pe 9 martie 2006 a murit Laura Stoica, o cântăreață română cunoscută mai ales pentru muzica pop-rock din anii ’90. Ea s-a născut în anul 1967 și a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, după ce a participat la mai multe festivaluri de muzică ușoară. În acea perioadă a lansat mai multe piese care au avut succes și au fost difuzate des la radio și la televiziune.

Artista și-a pierdut viața într-un accident rutier pe DN1, în apropiere de localitatea Sinești. Accidentul a șocat publicul din România, mai ales pentru că Laura Stoica era însărcinată în momentul în care a murit.

Deși au trecut 20 de ani de la moartea ei, Laura Stoica rămâne o prezență importantă în muzica românească. Melodiile sale sunt încă ascultate și difuzate, iar mulți oameni își amintesc de vocea și de stilul care au făcut-o cunoscută în anii ’90.

Laura Stoica s-a născut la 10 octombrie 1967, în Alba Iulia. Copilăria și-a petrecut-o la Târgoviște. Acolo a început să studieze muzica la Școala Populară de Artă, la secția de canto clasic. Profesorul ei, Emil Niculescu, a fost cel care i-a descoperit talentul și a ajutat-o să îl dezvolte. După ce a terminat studiile, în 1986, a urcat pentru prima dată pe scena Festivalului de Muzică Ușoară de la Amara, unde a câștigat locul al doilea la secțiunea interpretare.

În anii care au urmat, Laura Stoica a avut tot mai mult succes și a câștigat numeroase premii la festivaluri de muzică din România și din străinătate. În 1988 a obținut marele trofeu la festivalul de la Râmnicu Sărat. În 1990 a câștigat mai multe premii importante, printre care premiul întâi la Festivalul București pentru piesa „Călători în pustiu” și premiul Radiodifuziunii Române pentru cel mai bun debut muzical al anului. Tot în 1990 a luat premiul întâi la Festivalul de la Mamaia cu melodia „Dă, Doamne, cântec”.

În 1991 a fost desemnată cea mai bună solistă pop-rock pentru melodia „Un actor grăbit”.

Un an mai târziu a participat la un festival internațional de muzică pop din Austria, unde a obținut premiul al doilea la secțiunea interpretare. Tot în 1992 a fost numită „cea mai bună voce a anului” de Radio Contact și a câștigat premii la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” de la Brașov. În anii următori a continuat să fie premiată la diferite festivaluri, inclusiv la Mamaia, în Malta, Turcia și Bulgaria.

În 1993 a înființat trupa Laura Stoica Band, formată din tineri muzicieni care cântau stiluri diferite, precum blues, jazz, pop și rock. Timp de peste zece ani, formația a participat la multe festivaluri și concerte din țară. Între 1990 și 2005, Laura Stoica a susținut peste 700 de spectacole în România și în alte țări.

De exemplu, în 1995 a cântat la Constanța și Galați alături de trupa Ricchi e Poveri și a apărut pe scena Sălii Palatului din București la un concert în care a participat și Samantha Fox. De-a lungul timpului a avut turnee în Bulgaria, Malta, Israel și Statele Unite.

Pe lângă muzică, Laura Stoica a fost interesată și de teatru. A studiat actoria la Universitatea Ecologică din București, unde i-a avut profesori pe Constantin Codrescu și Vlad Rădescu. Mai târziu a jucat în spectacole la Teatrul Nottara și Teatrul Odeon din București, la Teatrul Național din Constanța și la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești.

Artista s-a implicat și în activități caritabile. A înființat o fundație care îi purta numele și care avea scopul de a ajuta tinerii talentați, dar și copiii orfani, copiii afectați de HIV și pe cei cu dizabilități. De asemenea, a participat la emisiuni și concerte organizate pentru strângerea de fonduri în scopuri umanitare.

La începutul anului 2006, după ce se logodise cu Cristian Mărgescu, toboșarul trupei sale, Laura Stoica a aflat de la medici că este însărcinată. Era foarte fericită și vorbea în interviuri despre bucuria de a deveni mamă: