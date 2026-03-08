Seismul a fost resimțit în apropierea mai multor orașe importante din zonă. Conform INFP, cutremurul s-a produs la circa 14 kilometri nord-vest de Târgu Jiu, 68 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 70 de kilometri sud de Hunedoara, 85 de kilometri sud de Deva și 96 de kilometri vest de Râmnicu Vâlcea.

Cutremurul, cu o intensitate redusă, a avut loc la o adâncime relativ mică de 15 kilometri, tipică pentru seismele din Oltenia, care sunt în general mai slabe decât cele din zona Vrancea. Acest eveniment vine la câteva zile după un alt cutremur de mică intensitate înregistrat în România: joi dimineață, la ora 06:01, un seism slab a avut loc în județul Buzău.

Cel mai semnificativ cutremur din România în acest an a avut loc pe 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a înregistrat o magnitudine de 4,5 pe scara Richter și a fost resimțit în mai multe orașe din țară. Zona Vrancea este cea mai activă regiune seismică din România și una dintre cele mai importante din Europa, fiind responsabilă de cele mai puternice cutremure care au afectat țara în ultimele decenii.

Anul acesta se împlinesc 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, unul dintre cele mai mari seisme din istoria României. Evenimentul a provocat pierderi uriașe: peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar mai mult de 11.000 au fost rănite. Mii de locuințe și clădiri, în special în București, au fost distruse sau grav afectate.

La aproape cinci decenii de la tragedie, specialiștii avertizează că un cutremur major se poate produce oricând în România, în special în zona Vrancea, dacă nu se iau măsuri urgente pentru consolidarea clădirilor vulnerabile și pentru pregătirea populației în fața unor astfel de situații.