Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că modul în care au fost gestionate operațiunile și comunicarea în contextul situației din Emiratele Arabe Unite va fi analizat într-o evaluare finală. Reacția instituției a venit după ce consulul României la Dubai a fost surprins într-o înregistrare în care le vorbește elevilor români blocați în zonă într-un mod care a stârnit controverse.

Subiectul a fost abordat în cadrul briefingului de presă organizat sâmbătă de MAE, unde purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a fost întrebat despre modul în care diplomatul s-a adresat copiilor din județul Vrancea aflați într-o tabără în Emiratele Arabe Unite. Oficialul a explicat că instituția va analiza toate aspectele legate de gestionarea situației, inclusiv modul de comunicare.

Acesta a subliniat că, deși nu dorește să comenteze stilul personal de exprimare al altor persoane, limbajul folosit în acea situație nu pare a fi cel mai potrivit. În același timp, a precizat că evaluarea se va concentra în special pe modul în care a funcționat mecanismul de intervenție în situații de criză.

„N-am să mă refer la retorică, pentru că e alegerea fiecărei persoane. Deci, în ceea ce mă privește, la nivelul de organizare a mecanismelor din celula de criză, la nivelul gestionării operative a evacuărilor sau a angajării călătorilor de repatriere, la nivelul cooperării cu celelalte state sau instituții europene, toate aceste elemente vor face obiectul unei evaluări finale. Nu pot să fac aprecieri legat de retorică, dar dacă mă întrebați personal, nu mi se par cel mai cele mai fericit alese cuvinte. Dar asta e alta poveste”, a transmis purtătorul de cuvânt MAE, Andrei Țărnea.

Controversa a izbucnit după publicarea unei înregistrări video în care consulul general al României în Dubai apare discutând cu elevii români rămași blocați în Emiratele Arabe Unite. Filmarea a fost realizată în contextul tensiunilor generate de conflictul militar din regiune, care a dus la perturbarea transportului și la întârzierea revenirii în țară a mai multor grupuri de turiști și elevi.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, filmarea datează din 1 martie. Elevii, aflați într-o tabără organizată în Dubai, au fost nevoiți să rămână în Emiratele Arabe Unite aproape o săptămână, după ce situația de securitate din regiune a afectat programul zborurilor și planurile de repatriere.

În imaginile devenite publice, consulul le transmite elevilor un mesaj menit, aparent, să îi liniștească în contextul situației tensionate. Formularea folosită a atras însă critici în spațiul public, după ce acesta a sugerat că tinerii ar trebui să privească experiența drept o oportunitate de a fi aproape de un conflict internațional.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar e un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, spune Viorel Riceard Badea în înregistrare.

Contactat ulterior pentru a comenta situația, consulul general al României la Dubai nu a oferit explicații publice cu privire la declarațiile din filmare.

Viorel-Riceard Badea ocupă funcția de consul general al României la Dubai din anul 2023. Înainte de numirea în această poziție diplomatică, acesta a avut o carieră politică, fiind senator al României timp de trei mandate consecutive.