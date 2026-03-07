Andrei Ţărnea a anunțat că autoritățile române lucrează la organizarea mai multor zboruri pentru repatrierea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Printre aceste operațiuni se află și o cursă charter destinată unui grup de români care se află în prezent în Qatar.

Oficialul Ministerului Afacerilor Externe a explicat că aeronava este pusă la dispoziție printr-un contract realizat de statul român, însă pasagerii vor achita costul biletelor, întrucât este vorba despre un zbor charter.

„Pentru grupul din Qatar este o soluţie pe care o avem noi acum la dispoziţie, adică o aeronavă charter angajată de România pentru a face acest zbor. Încă o dată, e un zbor charter, deci ei îşi vor plăti biletele pe acest avion. Nu vom plăti noi, nu va plăti statul român. Dar efortul de a organiza misiunea asta, care aparţine unor agenţii de voiaj, unor linii aeriene, deci există şi costuri care nu sunt materiale în organizarea acestor zboruri. Şi trebuie şi ele considerate. Pentru aceşti cetăţeni, asta este coridorul cel mai sigur unde avem, nu garanţia, dar probabilitatea cea mai ridicată că avioanele pot să aterizeze şi să plece. Sunt în pregătire şi altfel de zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează”, a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

În paralel, autoritățile române monitorizează evoluția situației din regiune și analizează posibilitatea organizării altor operațiuni de evacuare, în funcție de condițiile de securitate și de accesul la aeroporturi.

Situația tensionată din Orientul Mijlociu afectează direct transportul aerian, iar unele curse comerciale au fost deja anulate. Potrivit lui Andrei Ţărnea, aeroporturile din regiune se confruntă cu perturbări serioase după un atac cu dronă care a avut loc recent.

Oficialul MAE a explicat că inclusiv zborurile comerciale care ar fi trebuit să ajungă la București au fost suspendate temporar, iar aceste întreruperi ar putea continua în perioada următoare.

„Aşa cum aţi văzut pe situaţia din Dubai de astăzi, zborurile au fost anulate. Inclusiv zborurile comerciale către Bucureşti. Nu e că a vrut cineva să partajeze sau să privilegeze pe altcineva, ci a fost un atac cu dronă. Pe fondul ăsta vor continua probabil perturbările, cel puţin câteva zile, până când capacitatea Iranului de a lovi aceste spaţii va fi deteriorată suficient încât să nu o mai facă sau o decizie politică, politico-militară la nivelul Iranului să nu mai facă acest lucru (…)”, a spus Ţărnea.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe continuă să pregătească mai multe tipuri de misiuni pentru a facilita revenirea românilor în țară.

„Misiunile acestea vor continua şi pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată şi pe liniile de evacuare. Dar vom comunica în momentul în care vom avea toate datele operaţionale, certitudinea listelor de prioritate (…) Singurul zbor care ar urma să ajungă mâine este cel la care am făcut referire ceva mai înainte. Deci îl aşteptăm mâine. Celelalte zboruri ar putea să vină după luni sau marţi. Dar ele sunt operaţiuni în curs”, a explicat Ţărnea.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Andrei Ţărnea a atras atenția asupra limitărilor cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Externe în gestionarea unor situații de criză de amploare. Potrivit acestuia, instituția are nevoie de mai mult personal, infrastructură modernă și resurse logistice suplimentare.

Oficialul a subliniat că sistemul consular ar trebui extins, inclusiv prin creșterea numărului de angajați și prin dotarea cu echipamente adecvate pentru situații de urgență.

„Ne-ar trebui alte centrale telefonice, ne-ar trebui un număr semnificativ de mare de persoane în Direcţia consulară, ne-ar trebui consulate cu oameni care au antrenament special pentru situaţii de criză, ne-ar trebui avioane, cum au unele state, avioane militare care sunt de tip A 400, deci avioane foarte mari care pot să facă zboruri. Ministerul de Externe este un minister cu o oarecare modestie şi, aşa cum ştiţi, cere ceea ce credem că este rezonabil”, a declarat Andrei Ţărnea.

El a subliniat că deficitul de personal reprezintă una dintre cele mai mari provocări în gestionarea crizelor consulare.

„Cu obstinaţie, ne-am încăpăţânat în ultimii ani să organizăm concursuri specific pentru Direcţia consulară pe locurile vacante de mulţi, mulţi ani. Deci chiar cu o schemă mult micşorată, Ministerul de Externe avea un număr semnificativ de locuri în Direcţia consulară vacante, şi în Centrală, şi în misiuni. Deci asta a fost prioritatea numărul unu, pentru că cel mai important element, până la urmă, într-o criză consulară, este factorul uman. Câţi oameni poţi să pui la telefoane, câţi oameni pot să găsească soluţii alternative, câţi bani pot să… Dar, încă o dată, responsabilitatea unui stat, aici nu vorbesc doar de Ministerul de Externe, este faţă de toţi cetăţenii. Dar responsabilitatea primară a Ministerului de Externe este să răspundă celor care cer asistenţă consulară”, a declarat Ţărnea.

Pe lângă cetățenii care așteaptă repatrierea prin zboruri organizate de autorități, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează și situația unor români care se află în alte contexte în regiunea afectată de conflict.

Andrei Ţărnea a precizat că MAE are în atenție mai multe cazuri de marinari români care se află pe nave în zona Golfului Persic, inclusiv în apropierea Strâmtorii Ormuz, unde au fost raportate incidente recente.

„E un număr mic (de marinari – n.r.) care este în atenţia noastră, deci vorbim de 8 sau 9 cazuri care sunt în atenţia Ministerului de Externe, dar nu e totalul numărului. Deci avem idee de un grup mai mare de marinari care se află pe diverse nave, dar în siguranţă relativă, pentru că au fost deja incidente cu câteva nave, în mod particular petroliere care au trecut prin Strâmtoarea Ormuz şi au fost ţinta fie în atacuri cu drone aeriene, fie cu drone maritime”, a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Pe lângă marinari, autoritățile române au semnalat și existența unor cetățeni blocați în aeroporturi sau pe nave de croazieră, în urma suspendării unor curse sau a restricțiilor de securitate.