Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că majoritatea cetățenilor români care au solicitat repatrierea după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu au revenit deja în țară.

Cu toate acestea, riscurile pentru cei aflați în regiune nu au dispărut, iar recomandările de călătorie rămân valabile, în contextul amenințărilor recente transmise de Iran.

Autoritățile iraniene au emis un avertisment prin care cer ca persoanele aflate în apropierea porturilor din Emiratele Arabe Unite, inclusiv Dubai, să părăsească urgent zona, ceea ce a ridicat îngrijorări privind posibile atacuri viitoare.

Avertismentul a stârnit întrebări legate de evoluția securității în Orientul Mijlociu, analiștii interpretând mesajul drept un posibil semn al unor noi acțiuni agresive.

În acest context, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat astăzi că majoritatea românilor care au rămas blocați în regiune și care au solicitat sprijin pentru evacuare sau repatriere au reușit să revină în România.

Totuși, el a subliniat că există în continuare români care locuiesc sau muncesc în statele din zonă și că avertizările emise de MAE rămân în vigoare.

„Cei mai mulți cetățeni români care erau în atenția MAE pentru că au solicitat evacuare sau repatriere s-au întors în țară. Există în continuare români care fie locuiesc, fie se află pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite sau a altor state din regiune. Decizia în ceea ce privește întoarcerea spre țară a acestora le aparține fiecăruia dintre ei. În acest moment, există zboruri comerciale de pe toate aeroporturile principale ale regiunii. Numărul de atacuri care se îndreaptă spre țările din această zonă este în scădere ca intensitate, ceea ce nu înseamnă că riscul pentru instalații petrochimice, rafinării și aeroporturi este zero. Avertizările de călătorie pentru țările din regiune rămân în vigoare”, spune purtătorul de cuvânt al MAE.

Oficialul MAE a precizat că, din cauza numărului mare de români aflați în Orientul Mijlociu, autoritățile nu pot contacta fiecare cetățean în parte.

Comunicarea se realizează prin media, social media și canalele obișnuite ale ministerului, precum și prin mesajele transmise celor care și-au notificat prezența în regiune.

„Există un număr mare de cetățeni români care lucrează sau sunt rezidenți în regiune, în consecință nu se poate contacta fiecare cetățean din regiune. Folosim media, social-media, canalele obișnuite de comunicare ale MAE și transmitem mesaje către cetățenii care și-au notificat prezența”, spune Țărnea.

Andrei Țărnea a menționat că amenințările au fost făcute aproape zilnic în ultimele două săptămâni, dar nu toate pot fi puse în practică, iar numărul de atacuri este în scădere, în timp ce capabilitățile statelor din regiune cresc.

Totodată, riscurile rămân, mai ales în cazul infrastructurii strategice precum rafinăriile, instalațiile petrochimice sau aeroporturile. Cetățenii români sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și să respecte recomandările de securitate pentru a evita eventualele pericole.