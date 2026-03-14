Războiul din Orientul Mijlociu nu dă încă semne că s-ar opri. Coloane groase de fum au fost observate sâmbătă ridicându-se deasupra unui important nod petrolier din Emiratele Arabe Unite, după un atac cu drone urmat de izbucnirea unui incendiu.

Incidentul s-a produs în portul Fujairah, situat în apropierea strategicei Strâmtori Ormuz, o zonă esențială pentru tranzitul global al petrolului. Potrivit relatărilor presei internaționale, terminalul gestionează zilnic sute de mii de barili de țiței, ceea ce face ca orice perturbare a activității sale să aibă implicații majore asupra pieței energetice.

Incidentul a avut loc la doar o zi după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Insulei Kharg din Iran, considerată o instalație vitală pentru exporturile petroliere ale Teheranului. Oficialii iranieni au avertizat ulterior că porturile și docurile din Emiratele Arabe Unite ar putea deveni ținte ale unor represalii, alimentând temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune a Golfului Persic.

Autoritățile locale din Fujairah au transmis, prin intermediul biroului de presă, că incendiul ar fi izbucnit după ce resturi provenite de la o dronă interceptată au căzut în zona portuară. În comunicarea oficială s-a precizat că nu au fost raportate victime, iar intervenția echipelor de urgență a fost rapidă.

În paralel, agențiile de presă au citat surse potrivit cărora unele operațiuni de încărcare a petrolului au fost suspendate temporar, ca măsură de siguranță, după incidentul cu drona și incendiul care a urmat. Declarația oficială a biroului de presă nu a menționat însă nicio întrerupere a activităților de export.

Înaintea acestui episod, armata iraniană avertizase că ar putea viza porturi și docuri din Emiratele Arabe Unite ca răspuns la atacurile militare americane asupra Insulei Kharg. Militarii iranieni au susținut că rachetele americane ar fi fost lansate din poziții ascunse în porturi, docuri și adăposturi din orașe emirateze.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite, puternic afectate de represaliile Iranului în ultimele zile, au transmis că poziția lor defensivă rămâne neschimbată, menținând măsuri de securitate sporite în infrastructura strategică.

După ce au evitat să lovească insula iraniană în primele două săptămâni ale războiului, forțele americane au lansat vineri o ofensivă asupra instalațiilor militare de pe Kharg. Comandamentul Central al SUA a informat că au fost lovite aproximativ 90 de ținte. Insula, de dimensiuni reduse, are o importanță majoră pentru economia iraniană, întrucât gestionează circa 90% din exporturile de țiței ale țării.

Oficialii americani și presa de stat iraniană au susținut că operațiunile nu au vizat infrastructura direct legată de comerțul cu petrol. Totuși, liderul american Donald Trump ar fi avertizat că astfel de obiective ar putea deveni ținte în viitor, dacă Iranul va continua să împiedice navele să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

La rândul său, Iranul a afirmat că a vizat exclusiv interese militare americane în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, mai multe hoteluri, clădiri civile înalte și infrastructuri petroliere esențiale au fost lovite în diverse zone ale Golfului Persic, potrivit relatărilor din teren, ceea ce a amplificat îngrijorarea comunității internaționale.

În avertismentul transmis sâmbătă către Emiratele Arabe Unite, autoritățile iraniene au îndemnat populația să se țină departe de porturi și docuri, semnalând o posibilă escaladare a conflictului cu vecinul arab din Golf.

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya a transmis, în mod indirect, că Republica Islamică consideră legitim să lovească sursele de lansare a rachetelor americane ascunse în infrastructura portuară a Emiratelor, în apărarea suveranității și integrității teritoriale.

Portul Fujairah, situat în afara Strâmtorii Ormuz, reprezintă un punct de ieșire crucial pentru aproximativ un milion de barili de petrol Murban pe zi, echivalentul a circa 1% din cererea mondială. În contextul în care tranzitul prin strâmtoare este sever afectat, presiunile asupra producătorilor regionali cresc semnificativ.

La începutul săptămânii, Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că lumea se confruntă cu cea mai mare criză de aprovizionare cu petrol din istorie, cauzată de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz. Emiratele Arabe Unite se numără printre statele obligate să reducă producția, ceea ce riscă să amplifice volatilitatea prețurilor pe piețele globale.

În paralel, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a transmis că războiul din Orientul Mijlociu a ajuns într-un moment decisiv și că luptele vor continua atât timp cât va fi necesar.

Oficialul a afirmat, în mod indirect, că actualul conflict se află într-un punct critic, în care regimul de la Teheran încearcă să-și mențină puterea, provocând suferințe tot mai mari populației.

El a sugerat, de asemenea, că evoluția situației depinde în mare măsură de cetățenii Iranului, considerând că doar aceștia ar putea pune capăt conflictului printr-o luptă hotărâtă care să ducă la schimbarea regimului.