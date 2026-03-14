Una dintre temele discutate în podcastul realizat de Dan Andronic și Radu Coșarcă, difuzat pe canalul de YouTube Hai România! a avut în centru conflictul din Iran. Care, prin ricoșeu, a creat o criză profundă în zonă.

O situație care riscă să se extindă de la zi la zi, în primul rând economic. Invitat a fost Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României.

Dan Andronic a remarcat că SUA încep să-și piardă influența în Orientul Mijlociu, în condițiile în care țările din zonă au deja mari necazuri. Pentru că nu-și mai pot exploata resursele de petrol sau gaze naturale. Și chiar turismul, așa cum e cazul Emiratelor Arabe Unite.

„Am văzut foarte multe comentarii. E un război care se prelungește. Nu pare că iranienii vor să cedeze. Și în condițiile astea, Israelul și Statele Unite n-au ce să facă decât să meargă înainte. Adică să-i bombardeze în continuare și iranienii să răspundă. cu consecințele de rigoare. Dar întrebarea este următoarea și aici cu bătaie spre România. Se spune că America începe să piardă Orientul Mijlociu. Începe să piardă influența pe care a avut o regiune, pentru că statele de acolo nu sunt foarte fericite cu ceea ce se întâmplă, prin ricoșeu. Asta nu se va întâmpla și în România?”, a întrebat Dan Andronic.

Fostul ministru de Externe crede că pe termen scurt există tensiuni provocate de efectele războiului, dar Orientul Mijlociu e dependent de SUA și viceversa.

„Nici Orientul Mijlociu în sens larg nu se poate debarasa de Statele Unite, nici Statele Unite nu pot abandona Orientul Mijlociu. Relațiile, neprezentate public, a câtorva state din Golful Persic, adică Arabia Saudită, Emiratele și Bahrainul, în ceea ce privește Israelul, sunt cu tendință spre normalizare, decât se comunică. De aici se pare că este și nervozitatea Iranului”, a spus Diaconescu.

Care a continuat să prezinte contextul din zonă.