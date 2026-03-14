Una dintre temele discutate în podcastul realizat de Dan Andronic și Radu Coșarcă, difuzat pe canalul de YouTube Hai România! a avut în centru conflictul din Iran. Care, prin ricoșeu, a creat o criză profundă în zonă.
O situație care riscă să se extindă de la zi la zi, în primul rând economic. Invitat a fost Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României.
SUA încep să piardă printre degete influența în Orientul Mijlociu. Puterea Washingtonului e tot mai fragilă
Dan Andronic a remarcat că SUA încep să-și piardă influența în Orientul Mijlociu, în condițiile în care țările din zonă au deja mari necazuri. Pentru că nu-și mai pot exploata resursele de petrol sau gaze naturale. Și chiar turismul, așa cum e cazul Emiratelor Arabe Unite.
„Am văzut foarte multe comentarii. E un război care se prelungește. Nu pare că iranienii vor să cedeze. Și în condițiile astea, Israelul și Statele Unite n-au ce să facă decât să meargă înainte. Adică să-i bombardeze în continuare și iranienii să răspundă. cu consecințele de rigoare. Dar întrebarea este următoarea și aici cu bătaie spre România.
Se spune că America începe să piardă Orientul Mijlociu. Începe să piardă influența pe care a avut o regiune, pentru că statele de acolo nu sunt foarte fericite cu ceea ce se întâmplă, prin ricoșeu. Asta nu se va întâmpla și în România?”, a întrebat Dan Andronic.
Probleme mari pe termen scurt din cauza efectelor războiului
Fostul ministru de Externe crede că pe termen scurt există tensiuni provocate de efectele războiului, dar Orientul Mijlociu e dependent de SUA și viceversa.
„Nici Orientul Mijlociu în sens larg nu se poate debarasa de Statele Unite, nici Statele Unite nu pot abandona Orientul Mijlociu.
Relațiile, neprezentate public, a câtorva state din Golful Persic, adică Arabia Saudită, Emiratele și Bahrainul, în ceea ce privește Israelul, sunt cu tendință spre normalizare, decât se comunică. De aici se pare că este și nervozitatea Iranului”, a spus Diaconescu.
Care a continuat să prezinte contextul din zonă.
Relații normalizate cu Israelul
„După acordurile Abrahamice la care a participat activ Washingtonul, sub președinția în primul mandat al lui Trump, s-au creat aceste oportunități, deci a mediat foarte bine acest aspect. 7 octombrie, actul terorist din Israel s-a întâmplat cu o zi, două, înainte ca să anunță Riyadul, Arabia Saudită, normalizarea relațiilor cu Israelul.
Relațiile se frânează în funcție de tot felul de contexte. În acest moment, pe termen scurt, se pare că este o problemă de criză. În astfel de situații, declarațiile publice, de fapt, nu sunt spre informarea opiniei publice. Sunt propaganda. Sunt declarații fie pentru a amenința, a genera frică, fie a genera încredere la tine acasă”, a mai afirmat fostul ministru de Externe.
