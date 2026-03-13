Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat, într-un interviu acordat pentru „Financial Times”, că Statele Unite ale Americii încearcă să creeze dezbinare în Europa și că nu sunt prietenoase cu Uniunea Europeană. Ea a explicat că este important ca toată lumea să înțeleagă că SUA au fost foarte clare în privința dorinței lor de a diviza Europa și că nu susțin blocul comunitar. Kallas a subliniat că aceste acțiuni nu sunt doar simple declarații politice, ci reprezintă un comportament constant al Statelor Unite în relațiile cu Uniunea Europeană și ar trebui privite cu atenție de toate țările membre.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat Uniunea Europeană în mai multe ocazii, a impus taxe vamale asupra statelor membre și a făcut comentarii despre Groenlanda, ceea ce ar fi putut afecta serios alianța NATO și colaborarea dintre Europa și Statele Unite în domeniul securității. Astfel de măsuri și declarații au creat tensiuni și incertitudini în relațiile transatlantice, ridicând întrebări despre modul în care parteneriatul dintre UE și SUA poate evolua pe termen lung.

„Ceea ce cred că este important să înțeleagă toată lumea este că Statele Unite au fost foarte clare în ceea ce privește dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kallas.

Săptămâna aceasta, Administrația Trump a început anchete comerciale împotriva Uniunii Europene și a altor țări, cum ar fi China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, din cauza unor practici considerate neloiale. În urma anchetelor, aceste țări ar putea primi taxe noi până vara aceasta, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din programul de taxe al lui Trump luna trecută.

Kaja Kallas a spus că modul în care SUA tratează UE seamănă cu tacticile folosite de dușmanii Uniunii Europene. Ea a precizat că țările UE nu ar trebui să negocieze cu Trump separat, ci împreună, pentru că astfel au putere egală. În același timp, Kallas a spus că Europa trebuie să cumpere echipamente de apărare din America, pentru că nu are suficiente resurse și capacități, dar că blocul trebuie să investească și în propria industrie de apărare.