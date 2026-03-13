Donald Trump a transmis un nou avertisment către Iran și a spus că urmează să se întâmple ceva important. El le-a cerut oamenilor să fie atenți la ce se va întâmpla în acea zi.

Trump a afirmat că Statele Unite distrug complet regimul pe care îl consideră terorist din Iran, atât militar și economic, cât și prin alte mijloace. El a spus că, dacă oamenii citesc ziarul „The New York Times” (pe care îl numește „Failing New York Times” – „Eșecul New York Times”), ar putea crede greșit că SUA nu câștigă.

Președintele american a susținut că marina Iranului a dispărut, că forțele aeriene nu mai există și că rachetele, dronele și alte arme au fost aproape complet distruse. El a afirmat că liderii iranieni au fost eliminați.

Trump dă asigurări că Statele Unite au o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și suficient timp pentru a continua acțiunile. El i-a îndemnat pe oameni să urmărească ce se va întâmpla în acea zi cu liderii iranieni, pe care i-a numit „nebuni”.

În mesajul său, Trump a declarat că Iranul ar fi ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani. El a adăugat că, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite, îi elimină pe cei responsabili și a spus că consideră acest lucru o mare onoare. Mesajul a fost publicat pe platforma sa Truth Social.

„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri, dar dacă citiți ziarul Failing New York Times, veți crede în mod eronat că nu câștigăm. Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție. Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac acest lucru! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul american.

În ciuda unor declarații anterioare în care Donald Trump sugera că războiul cu Iran s-ar putea termina curând, deoarece „nu prea mai este nimic de atacat”, acesta a spus acum că armata Statelor Unite rămâne foarte puternică.

Trump a afirmat că SUA au o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și suficient timp pentru a continua acțiunile militare. El a repetat că forțele navale și aeriene ale Iranului au fost distruse și că rachetele, dronele și alte capacități militare ale țării au fost grav afectate.