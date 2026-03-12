Decizia de a permite utilizarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu pentru sprijinirea operațiunilor americane din Orientul Mijlociu a generat o undă de șoc nejustificată în discursul public românesc. Într-o perioadă în care crizele geopolitice dictează direcția piețelor și a economiilor globale, abordarea emoțională a unor decizii strategice majore riscă să submineze cel mai important activ al României: predictibilitatea în fața partenerilor și investitorilor străini.

Jurnalistul Dan Andronic a realizat o radiografie lucidă a situației de la Marea Neagră, demontând narativul conform căruia România ar fi devenit, brusc, o țintă pentru regimul de la Teheran. Analiza subliniază diferența fundamentală dintre deciziile de stat și retorica de campanie.

Panica indusă în spațiul public, conform căreia aprobarea staționării unor noi avioane și trupe americane ne expune unor atacuri iraniene, ignoră arhitectura de securitate în care România este deja integrată. Baza de la Mihail Kogălniceanu nu este un simplu aeroport civil, ci un hub militar strategic, esențial pentru flancul estic al NATO.

Un exemplu clar oferit în analiză este cel al bazelor britanice din Cipru. În timpul recentelor tensiuni, Iranul a considerat aceste baze drept ținte legitime, deși nu erau folosite direct împotriva sa, ci doar pentru simplul fapt că aparțineau unui stat aliat cu o anumită orientare strategică. Prin urmare, România se afla deja pe harta intereselor de securitate ale actorilor globali datorită prezenței militare americane, iar noile mișcări nu schimbă paradigma, ci o consolidează.

Echipamentele transferate recent – sisteme de monitorizare, comunicații satelitare și avioane de realimentare – au un rol eminamente defensiv, menit să completeze apărarea întregii zone. Un efect secundar, dar vital pentru securitatea națională, este semnalul transmis Federației Ruse, care, notează Andronic, „nu privește deloc cu ochi buni faptul că americanii își măresc prezența militară în România”.

O țară nu își poate construi un destin economic și strategic solid prin „balet politic”. Analiza critică dur reacțiile liderilor AUR, în special ale lui George Simion, acuzând o lipsă acută de viziune și o dependență periculoasă de sondajele de opinie.

Într-un mediu internațional volatil, în care capitalul și investițiile majore fug de instabilitate, un discurs politic „isteric”, care pune sub semnul întrebării angajamentele față de cel mai important partener strategic (SUA), distruge credibilitatea țării. „Avem niște oportuniști care se uită în sondaje și iau decizii în funcție de ele. Nu așa se conduce o țară”, avertizează jurnalistul, subliniind că acest fals suveranism anulează eforturile României de a se profila ca un pilon de stabilitate în regiune.

Pentru a înțelege valoarea parteneriatelor strategice pe termen lung, analiza aduce în prim-plan un precedent istoric crucial: anul 1999 și conflictul din fosta Iugoslavie.

La acel moment, deși confruntată cu riscuri uriașe, România a luat o decizie grea, dar definitorie: a refuzat dreptul de survol pentru avioanele Federației Ruse și l-a acordat aviației NATO. Decizia, deși nepopulară intern și generatoare de tensiuni (cunoscutul episod al părăsirii lojei oficiale de la Ateneu de către președintele Emil Constantinescu), a fost susținută în mod matur chiar și de opoziția de atunci (PSD, condus de Ion Iliescu).

Acea asumare a reprezentat biletul de intrare al României în lumea occidentală, generând ulterior aderarea la NATO, integrarea în UE și atragerea zecilor de miliarde de euro în investiții străine directe.

Într-un context în care războiul produce inevitabil consecințe economice și strategice, deciziile inteligente, chiar dacă dificile pe termen scurt, sunt singurele care pot garanta suveranitatea și prosperitatea reală a unui stat pe termen lung.