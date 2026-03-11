Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit la Palatul Victoria pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, într-o întâlnire care a consolidat relațiile bilaterale și perspectivele economice și de securitate ale României.

În cadrul întâlnirii, premierul Bolojan a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane. Această măsură reflectă poziția strategică a României în cadrul NATO și rolul esențial al Parteneriatului Strategic România–SUA în asigurarea securității naționale.

”Bun venit în România şi mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România şi Statele Unite ale Americii să fie consolidată şi să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteţi conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile au inclus și oportunitățile economice pentru România, cu accent pe creșterea investițiilor americane și dezvoltarea sectoarelor strategice. Guvernul urmărește crearea unui mediu de afaceri competitiv, stimularea investițiilor și consolidarea unei economii sănătoase.

Atât premierul, cât și ambasadorul Nirenberg, au convenit să organizeze în aprilie o nouă întâlnire pentru analiza proiectelor economice comune, axate pe domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice. Această colaborare promite să transforme România într-un hub regional pentru investiții americane și inovație tehnologică.

”Pentru România, securitatea şi apărarea constituie fundaţia Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări şi pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, arată Executivul.

Întâlnirea de la Palatul Victoria a reunit, alături de premier, și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Luminița Odobescu, consilier de stat, subliniind importanța dialogului strategic.

Această vizită marchează începutul unui mandat orientat spre consolidarea securității și creșterea cooperării economice România–SUA. Parteneriatul strategic nu doar protejează România, ci și creează oportunități reale pentru investiții, tehnologii emergente și dezvoltare economică sustenabilă.