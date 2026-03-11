În intervenția susținută în plenul Parlamentului, premierul a cerut sprijinul parlamentarilor pentru aprobarea solicitării formulate după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Stimați colegi, sunt aici în semn de respect pentru cetățenii României și pentru Parlamentul țării noastre. În calitate de prim-ministru, vă asigur că această propunere este în interesul țării noastre. Este pentru siguranța românilor. Este o propunere făcută cu responsabilitate”, a spus Bolojan în plen.

Șeful Executivului a subliniat că adoptarea acestei decizii transmite un semnal clar privind poziția strategică a României în regiune și angajamentul său față de partenerii occidentali.

Ilie Bolojan le-a transmis parlamentarilor că hotărârile privind securitatea națională trebuie luate cu responsabilitate, fără a fi influențate de presiuni sau dispute politice.

„Stimați colegi, cu tot respectul, gândiți-vă ce înseamnă să iei decizii importante pentru țară. Ele nu pot fi luate întotdeauna cu vuvuzele, ci trebuie luate cu responsabilitate”, a spus Bolojan.

În finalul discursului, premierul a făcut apel la votul favorabil al parlamentarilor.

„Vă rog să votați pentru această propunere în interesul României”, a conchis premierul.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri în ședință comună pentru a dezbate scrisoarea transmisă de președintele Nicușor Dan, care vizează aprobarea dislocării temporare în România a unor echipamente și forțe militare ale Statelor Unite.

Ședința comună este condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 337 de parlamentari din totalul de 463. Lucrările se desfășoară în sistem mixt, cu participare fizică și online.

Pe ordinea de zi se află solicitarea transmisă Parlamentului în baza articolului 4 alineatul (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, referitoare la aprobarea unor solicitări formulate de premierul României după consultarea CSAT, în ședința din 11 martie 2026.

Parlamentul analizează și misiunile externe ale forțelor MAI și prezența Forței de reacție NATO

Pe agenda ședinței se regăsesc și două informări transmise de șeful statului. Prima se referă la aprobarea forțelor și mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului României în cursul anului 2026.

Cea de-a doua informare vizează aprobarea intrării și staționării pe teritoriul României a Forței de reacție NATO (Allied Reaction Force – ARF) sau tranzitarea teritoriului național de către aceasta, în vederea pregătirii sau desfășurării unor operațiuni militare, dacă situația o va impune, în cursul anului 2026.

Totodată, documentul prevede și mandatarea ministrului Apărării Naționale pentru a aproba eventuale modificări în structura sau compunerea ARF, în funcție de planificarea operațională transmisă de NATO pentru anul 2026.

Înainte de dezbaterea din plenul Parlamentului, comisiile pentru apărare din Senat și Camera Deputaților au analizat propunerea și au acordat aviz favorabil, cu majoritate de voturi.

Hotărârea supusă votului permite, potrivit scrisorii transmise de președintele României, dislocarea temporară la baza militară de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care vor fi desfășurate pentru o perioadă limitată.