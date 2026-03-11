Robert Turcescu a criticat dur prestația lui Nicușor Dan, președintele României. La podcastul difuzat pe evz.ro, jurnalistul l-a avut ca partener de discuții pe Liviu Alexa. Iar una dintre teme a fost ședința CASAT, desfășurată, miercuri, la cererea liderului de la Cotroceni.

Moderatorul emisiunii l-a criticat pe Nicușor Dan, despre care a spus că se remarcă doar prin necațiune, nu înșelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său și administrează un haos la nivel național.

Un exemplu este lipsa de atitudine într-o chestiune foarte importantă, cea a numirii șefilor serviciilor de informații. „Nicușor Dan are, teoretic, cel mai important cuvânt în numirea viitorilor șefi de servicii și amână acest moment al desemnării unor șefi civili la conducerea SRI. Cred că ne putem închipui debandadă este în momentul ăsta.

Nu există în momentul de față niciun fel de control. Pentru că toate sunt după chipul și asemănarea lui Nicușor. Tu crezi că Nicușor Dan, înțelege ceva din funcționarea acestor servicii? El se bucură în momentul de față că atunci când spune SRI, apar niște băieți în uniformă și spun, să trăiți, domnul președinte, cu ce vă putem servi?”

Liviu Alexa este de părere că Nicușor Dan, un președinte depășit de realitățile cotidiene ar trebui să fie suspendat din funcție. „O mermelește de 9 luni, este inadmisibil. Și de-aia trebuie suspendat băiatul ăsta, de-aia trebuie scos total din politică și dat un șut fix în fund. Să se ducă înapoi în garsoniere cu Mirabela și să-și vadă de matematicile lui, pentru că nu pot să cred că țara asta poate fi reprezentată încă patru ani de un asemenea tântălău. Îmi pare rău. Scuze pentru limbaj. Mulțumim progresiștilor care l-au votat.”

O altă problemă ridicată de Robert Turcescu ține de persoanje care fac parte din CSAT și despre care jurnalistul spune că sunt rizibile, depășite de funcțiile pe care le îndeplinesc. Exemple, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu.

„Tot stau așa și mă gândesc la acești oameni de stat, care s-au adunat la o masă și pe care îi cheamă: Nicușor Dan, Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță. Tu crezi că ăștia sunt capabili să înțeleagă”, a spus moderatorul podcastului, care a continuat.

„Nicușor Dan, toată viața lui a fost un leneș. Îți dai seama cum a trebuit să citească, să studieze, să facă vizite, să se trezească, să nu știu ce. Oana Țoiu, vai mama ei, e o arogantă. Miruță e înnebunit după imagine, am și spus mereu…”