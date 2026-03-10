Discuțiile dintre liderii europeni au avut loc în contextul pregătirii reuniunii Consiliului European programate pentru 19–20 martie, unde competitivitatea economică a Uniunii Europene și situația pieței energetice se află printre principalele teme de pe agendă.

Președintele României a precizat că întâlnirea a avut rolul de a coordona pozițiile statelor participante în ceea ce privește politicile economice și energetice ale Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari generate de evoluțiile de pe piețele internaționale.

”Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state ‘Prietenii Competitivității’. A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19 – 20 martie. Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie și impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, a scris șeful statului pe Facebook.

În intervenția sa, președintele României a subliniat că nivelul ridicat al prețurilor la energie afectează direct competitivitatea industriei europene și capacitatea economiilor statelor membre de a face față competiției globale.

El a arătat că reducerea costurilor energetice trebuie să devină o prioritate la nivel european, atât pentru a sprijini sectorul industrial, cât și pentru a proteja populația de efectele creșterii prețurilor.

”Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți. În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, o strategie coerentă în domeniul energiei trebuie să combine măsuri pe termen scurt, menite să reducă presiunile asupra economiei, cu politici pe termen mediu și lung care să asigure stabilitatea și securitatea energetică.

Discuțiile dintre liderii europeni vin într-un moment în care piețele energetice internaționale sunt afectate de tensiuni geopolitice, inclusiv de criza din Orientul Mijlociu, care a dus la majorarea prețurilor la petrol și gaze.

Aceste evoluții se reflectă direct în costurile suportate de industriile europene, dar și în facturile plătite de consumatori. În acest context, mai multe state membre cer adaptarea politicilor energetice ale Uniunii Europene pentru a menține competitivitatea economică în raport cu alte regiuni ale lumii.