Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune interzicerea fumatului și a utilizării dispozitivelor de vapat de către minori în orice spațiu public. Interdicția ar urma să se aplice atât în spațiile închise, cât și în cele deschise.

Inițiativa legislativă urmărește să clarifice prevederile actuale din legislație. În forma actuală a legii există o formulare care menționează că elevii nu au voie să fumeze în unitățile de învățământ.

Textul nu precizează însă explicit că interdicția se referă la fumatul în incinta școlilor. Din acest motiv, mai mulți parlamentari propun introducerea unei prevederi clare care să stabilească faptul că minorii nu pot fuma sau utiliza produse pe bază de tutun în niciun spațiu public.

Proiectul prevede că interdicția se va aplica atât pentru țigările clasice, cât și pentru produsele alternative, inclusiv dispozitivele de vapat sau produsele cu tutun încălzit.

În cazul minorilor, încălcarea acestei reguli ar putea fi sancționată cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei sau cu avertisment.

În ceea ce privește adulții, legislația actuală interzice fumatul în spațiile publice închise. În practică, această interdicție este aplicată în principal țigărilor clasice.

Proiectul de lege propune extinderea acestei interdicții la toate produsele care conțin tutun sau înlocuitori de tutun. Astfel, în interiorul spațiilor publice ar putea fi interzisă utilizarea dispozitivelor de vapat sau a produselor cu tutun încălzit.

În forma inițială a proiectului exista și o prevedere care interzicea fumatul în spațiile publice deschise inclusiv pentru adulți. Inițiatorii au eliminat însă această propunere înainte de trimiterea proiectului la vot.

Decizia a fost luată după ce forma inițială a primit mai multe avize nefavorabile.

Inițiatorii proiectului susțin că modificările legislative sunt necesare pentru reducerea consumului de tutun în rândul tinerilor.

Deputatul USR Ștefan Tanasă a explicat că statisticile privind efectele consumului de tutun sunt îngrijorătoare. El a arătat că peste 30.000 de români mor anual din cauza bolilor provocate de consumul de tutun.

„Statisticile sunt îngrijorătoare, peste 30 de mii de români mor anual din cauza bolilor cauzate de consumul de tutun. Îmi doresc să avem copii sănătoși, să avem o generație de tineri sănătoasă”, spune Ștefan Tanasă, deputat USR.

Proiectul de lege se află în prezent la comisiile din Senat. Pentru a deveni lege, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, care este forul decizional, și promulgat ulterior de președintele României.