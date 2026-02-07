În Germania, discuțiile privind o majorare amplă a taxei pe tutun au fost relansate într-un context marcat de creșterea cheltuielilor medicale. Potrivit datelor oficiale, în fiecare an peste 130.000 de persoane mor din cauza bolilor asociate fumatului, o cifră care alimentează apelurile pentru măsuri mai dure.

Argumentul autorităților nu este doar de natură bugetară. Tot mai multe voci susțin că nivelul actual al taxării nu reflectă costurile reale pe care fumatul le generează pentru sistemul public de sănătate.

Conform estimărilor Organizația Mondială a Sănătății, în Germania există peste 16 milioane de fumători. Îngrijorător este faptul că fenomenul se extinde și în rândul tinerilor, în special odată cu popularizarea țigărilor electronice.

Datele citate în dezbaterile publice arată că aproape 16% dintre adolescenții cu vârste între 14 și 17 ani și peste 40% dintre tinerii între 18 și 24 de ani consumă fie țigări clasice, fie e-țigări, în ciuda avertismentelor medicale constante, transmite KA Insider.

Reprezentanții caselor de asigurări de sănătate subliniază că fumatul generează anual costuri de miliarde de euro. Acestea includ cheltuieli directe pentru tratamentul bolilor asociate, dar și costuri indirecte, precum pierderile de productivitate.

În acest context, creșterea taxei pe tutun este văzută ca o dublă soluție: descurajarea consumului și obținerea unor venituri suplimentare care să poată fi direcționate către sistemul de sănătate.

Primele propuneri vehiculate în spațiul public indică o posibilă majorare de până la doi euro pentru fiecare pachet de țigări. O astfel de scumpire ar reprezenta una dintre cele mai abrupte creșteri din ultimii ani și ar avea un impact direct asupra bugetului fumătorilor.

Susținătorii măsurii consideră că prețul este un instrument eficient de reducere a consumului, mai ales în rândul tinerilor și al persoanelor cu venituri mai mici.

De cealaltă parte, reprezentanții industriei tutunului susțin că o creștere atât de rapidă a taxei ar putea stimula comerțul ilegal și contrabanda. Potrivit acestora, piața neagră ar putea câștiga teren, ceea ce ar diminua veniturile fiscale estimate de stat.

Producătorii avertizează că o parte dintre consumatori ar putea migra către produse ilegale sau achiziții transfrontaliere, reducând eficiența măsurii.

Medicii și casele de asigurări de sănătate susțin că majorarea taxei pe tutun este o măsură întârziată, dar necesară. Totuși, aceștia atrag atenția că o astfel de decizie nu este suficientă de una singură.

Potrivit specialiștilor, creșterea taxei ar trebui să facă parte dintr-un pachet mai larg de politici publice, care să includă prevenția, educația pentru sănătate și alte măsuri fiscale menite să reducă presiunea pe sistemul medical.