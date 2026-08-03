Transportatorii reclamă creșteri nejustificate ale prețurilor la carburanți și cer controale
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Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită intervenția autorităților după ce a reclamat existența unor marje de profit considerate nejustificate în piața carburanților. Organizația cere Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul în care au fost stabilite prețurile la motorină în ultimele 20 de zile.
Motorina ajunge la prețuri istorice în România. Transportatorii cer explicații și controale
Transportatorii susțin că nivelul actual al prețurilor afectează firmele din domeniu, dar și economia în ansamblu. Potrivit FORT, evoluția cotațiilor internaționale pentru petrol nu se reflectă în costurile de la pompă, iar diferența dintre prețurile practicate și evoluția pieței ridică semne de întrebare privind formarea tarifelor.
„Cât timp vom mai accepta această situație? Transportatorii spun, la unison: AJUNGE!! Deja este mult prea mult!!! În timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăsește în prețul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele și milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, se arată în comunicat.
FORT cere analizarea modului de formare a prețurilor
Federația Operatorilor Români de Transport afirmă că este necesară o verificare rapidă a mecanismelor care au dus la actualele niveluri de preț și solicită măsuri pentru creșterea transparenței în piață.
„FORT/ IMM Romania solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților, astfel încât acestea să reflecte evoluția reală a pieței și să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive?
Solicităm Parlamentului României, Guvernului României și Consiliului Concurenței:
- analizarea urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile;măsuri pentru
- creșterea transparenței și a concurenței reale pe piață”. se arată în comunicat.
Reprezentanții transportatorilor susțin că prețul motorinei are un impact direct asupra costurilor de operare pentru companiile de transport și asupra prețurilor finale pentru numeroase produse și servicii. Aceștia atrag atenția că majorarea cheltuielilor cu combustibilul poate influența competitivitatea firmelor românești.
Organizația precizează că solicitările adresate instituțiilor statului vizează verificarea condițiilor din piață și identificarea unor eventuale dezechilibre în procesul de stabilire a prețurilor.
Transportatorii cer măsuri pentru limitarea efectelor economice
FORT afirmă că prețurile carburanților reprezintă un element important pentru funcționarea economiei, având efecte asupra transporturilor, producției și costurilor suportate de consumatori.
„Un preț corect la motorină nu este doar problema transportatorilor. Este o condiție esențială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflației și pentru păstrarea competitivității companiilor românești.
FORT/ IMM Romania va continua să susțină interesele transportatorilor și ale economiei românești, cu argumente, responsabilitate și fermitate”, a transmis Federația Operatorilor Români de Transport.
Solicitarea transmisă de FORT este adresată Parlamentului României, Guvernului României și Consiliului Concurenței, instituții cărora federația le cere să verifice evoluția recentă a prețurilor și să analizeze condițiile de concurență din piața carburanților.
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