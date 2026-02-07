În prezent, pensia medie în România este de 2.818 lei, iar numărul total al pensionarilor a ajuns la 4.583.000. Cei mai mulți dintre aceștia au ieșit la pensie la limită de vârstă, respectiv 3.670.000 de persoane cu pensie medie de 3.165 lei.

Alte categorii includ pensia anticipată, cu o medie de 2.579 lei, pensia de invaliditate de 1.094 lei și pensia de urmaș de 1.518 lei. Deși pensiile au fost înghețate în 2026, fără indexare cu 13% în 2025 și 7% pentru inflație în 2026, există totuși pensionari care beneficiază lunar de bani în plus.

Un număr de 841.257 de pensionari au venituri sub pensia minimă garantată, iar statul le completează pensia pentru a ajunge la 1.281 de lei. Suma medie acordată fiecărui beneficiar este de 537 de lei lunar, însă aceasta diferă de la județ la județ.

În Alba, 13.801 pensionari primesc 547 de lei, în Bistrița 17.261 de persoane primesc 597 de lei, iar în Hunedoara 16.279 pensionari primesc 602 de lei lunar. În Giurgiu, ajutorul mediu este de 484 de lei pentru 13.620 de pensionari, în Prahova 28.100 persoane primesc 592 de lei, iar în Maramureș 28.314 pensionari primesc 628 de lei.

În București, 35.000 de pensionari primesc 510 de lei, iar în Timiș 22.718 persoane primesc 520 de lei lunar.

Această sumă suplimentară face parte din sistemul de „Indemnizație socială pentru pensionari”, care asigură că toți beneficiarii ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații sunt sub 1.281 de lei primesc lunar această valoare garantată.

Ministrul Muncii intenționează să propună un ajutor pentru pensionari de minim 800 de lei, similar cu anul trecut, însă nu este clar dacă va fi majorat pragul de eligibilitate. Anul trecut, pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei au primit cei 800 de lei.

În plus, va fi introdus și un ajutor la factura de gaze, care va intra în vigoare în toamna acestui an. În prezent, pensionarii cu pensii mai mici de 2.000 de lei primesc 50 de lei pe lună pentru plata facturilor de energie. De asemenea, pensionarii cu pensia minimă garantată de 1.281 de lei beneficiază de 250 de lei pe cardul de alimente, acordați în două tranșe.

Această schemă de sprijin urmărește să protejeze cei mai vulnerabili pensionari, asigurând un venit minim garantat și facilități suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor de bază, inclusiv energie și alimente.