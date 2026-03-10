Ministerul Finanțelor a publicat marți, 10 martie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul urmează să intre în dezbaterea Parlamentului în regim de urgență.

Potrivit proiectului, una dintre prioritățile pe termen mediu ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este asigurarea securității alimentare la nivel național. Autoritățile urmăresc creșterea și diversificarea producției agricole.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit ca obiectiv ca populația să aibă acces la alimente suficiente, sigure și nutritive. În același timp, strategia vizează consolidarea poziției României pe piețele europene și globale.

Politicile agricole incluse în proiectul de buget urmăresc creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești. Acest lucru ar urma să fie realizat inclusiv prin acțiuni de promovare și informare pe piețele externe.

Autoritățile urmăresc și reducerea dezechilibrelor din balanța comercială agricolă, potrivit g4food.ro.

Un alt obiectiv important al politicilor agricole pentru anul 2026 este creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale.

Aceste fonduri reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru fermieri. La începutul anului 2026, România a beneficiat de aproape 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă.

Suma reprezintă rambursarea avansurilor plătite fermierilor în anul 2025.

Strategia Ministerului Agriculturii pentru anul 2026 include continuarea programelor de modernizare și extindere a infrastructurii de irigații. Autoritățile consideră că sistemele de îmbunătățiri funciare sunt esențiale pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice.

În același timp, Guvernul urmărește stimularea organizării fermierilor în structuri asociative. Prin aceste forme de organizare, autoritățile vor să eficientizeze lanțul de producție și valorificare a produselor agricole.

Scopul este o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate între fermieri, procesatori și retaileri.

Printre măsurile planificate de autorități se numără sprijinirea sectoarelor cu valoare adăugată ridicată. Acestea includ agricultura ecologică și produsele tradiționale.

Guvernul are în vedere și stimularea construirii de depozite pentru colectarea și sortarea produselor agricole. De asemenea, este prevăzută dezvoltarea sectorului pescăresc și susținerea cercetării agricole.

Strategia include și programe de consultanță și formare profesională pentru fermieri. Autoritățile urmăresc totodată dezvoltarea zonei montane și extinderea sistemului național antigrindină.

O componentă importantă a politicilor agricole o reprezintă sprijinul financiar acordat fermierilor prin programe naționale și europene.

Acestea includ plățile directe pe suprafață și ajutoarele naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnic. În același timp, vor continua programe dedicate precum Programul Național Apicol sau schema „Laptele și fructele în școli”.

Statul continuă și subvenționarea unei părți din acciza la motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2026, bugetul alocat acestei scheme este estimat la aproximativ 620 de milioane de lei.

Sprijinul acordat fermierilor este de aproximativ 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat la lucrările agricole.

În ultimii ani, bugetul agriculturii s-a bazat în mare măsură pe fonduri europene. Sumele atrase de România din programele europene au depășit uneori nivelul bugetului național al ministerului.

Pentru anul 2026, politica agricolă a României se concentrează pe două direcții principale. Autoritățile urmăresc menținerea sprijinului financiar pentru fermieri și accelerarea investițiilor în infrastructură și organizarea producției agricole.