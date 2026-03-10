Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 a fost publicat în transparență publică pe site-ul Ministerului Finanțelor. Potrivit acestuia, documentul a fost elaborat în colaborare cu ministerele și instituțiile din Guvern și reflectă o estimare realistă a veniturilor și cheltuielilor publice.

„Am publicat astăzi în transparenţă proiectul bugetului pentru 2026. Este un buget transparent – construit în strânsă coordonare cu toţi colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an”, a scris, marţi, Alexandru Nazare, pe Facebook.

Ministrul a subliniat că bugetul este construit într-un context economic european marcat încă de incertitudini și că obiectivul principal rămâne utilizarea responsabilă a resurselor publice.

„Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală şi investiţiile necesare pentru dezvoltarea României. Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a mai transmis ministrul.

Potrivit ministrului Finanțelor, bugetul pentru 2026 creează spațiul fiscal necesar pentru un nivel record al investițiilor publice, considerate un motor important pentru creșterea economică.

În total, investițiile publice ar urma să depășească 163 de miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din PIB. Suma este cu aproximativ 25,6 miliarde de lei mai mare decât nivelul din anul 2025.

Autoritățile mizează pe aceste investiții pentru a susține dezvoltarea infrastructurii, a proiectelor strategice și a programelor finanțate din fonduri europene.

Conform proiectului de buget, deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din produsul intern brut, urmând ca acesta să fie redus treptat în anii următori.

„Deficit bugetar estimat la 6,2% din PIB, cu o traiectorie de reducere la 5,1% în 2027. Venituri bugetare de aproximativ 736,5 de miliarde se lei, în creştere cu 20,2% faţă de anul trecut, susţinute de o colectare mai bună şi de digitalizarea ANAF. Peste 110 de miliarde de lei din fonduri europene pentru investiţii, cu peste 40% mai mult decât în 2025”, a mai transmis ministrul.

Creșterea veniturilor bugetare ar urma să fie susținută atât de îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, cât și de procesul de digitalizare a administrației fiscale.

Proiectul bugetului pentru 2026 include și alocări pentru programe sociale și educaționale importante. Printre acestea se numără sprijinul pentru vârstnici, programe pentru elevi și finanțarea serviciilor sociale.

Astfel, sunt prevăzute:

-1,7 miliarde de lei pentru sprijinirea persoanelor vârstnice;

-1,53 miliarde de lei pentru programul „Masă Sănătoasă” în școli;

-15,48 miliarde de lei pentru servicii sociale destinate copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Bugetul pentru anul viitor include și o serie de instrumente menite să sprijine mediul de afaceri și investițiile private. Guvernul intenționează să stimuleze dezvoltarea economică prin scheme de ajutor de stat, mecanisme pentru reinvestirea profitului și programe dedicate industriilor strategice.

„În acelaşi timp, bugetul pentru 2026 susţine mediul de afaceri şi investiţiile private, printr-un set coerent de măsuri care încurajează dezvoltarea economică şi capitalul românesc. Sunt prevăzute scheme de ajutor de stat pentru investiţii, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, instrumente moderne de finanţare şi programe dedicate industriilor strategice, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din diaspora. Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investiţiile pe termen lung şi să susţină dezvoltarea companiilor din România”, a declarat Nazare.

La final, ministrul Finanțelor a subliniat că gestionarea banilor publici va continua să fie ghidată de principiile echilibrului și responsabilității.

„Echilibrul şi responsabilitatea rămân în continuare principiile noastre de bază în gestionarea banilor publici”, a transmis Alexandru Nazare.

Proiectul de buget pentru 2026 este disponibil pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.