Datele recente despre pensiile din sistemul public arată că există diferențe mari între ce încasează pensionarii. Unele pensii sunt de aproximativ 1.300 de lei pe lună, iar altele depășesc 5.000 de lei, potrivit informațiilor pentru februarie 2026 publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În total, în sistem sunt înregistrați peste 4,5 milioane de pensionari. Pensia mediană, adică suma care împarte pensionarii în două grupuri egale, se află în jur de 2.450–2.500 de lei pe lună. Asta înseamnă că jumătate dintre pensionari primesc mai puțin decât această sumă. Datele arată că aproape 1,8 milioane de pensionari au pensii sub 2.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 4 din 10 beneficiari ai sistemului public.

Premierul Ilie Bolojan a spus că în proiectul de buget pentru 2026 sunt prevăzuți bani pentru a sprijini pensionarii cu venituri mici. El a amintit că anul trecut Guvernul a oferit un ajutor de 800 de lei pensionarilor cu venituri de până la 2.574 de lei, plătit în două tranșe de câte 400 de lei, în aprilie și decembrie. Premierul a precizat că anul trecut s-au alocat 1,7 miliarde de lei pentru această măsură și că este normal să fie continuată și în acest an, așa că a fost inclusă în proiectul de buget.

„Anul trecut am avut 1,7 miliarde de lei pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici. Și anul acesta am considerat că este firesc să continuăm această măsură. Ea este inclusă în proiectul de buget”, a declarat prim-ministrul.

Datele despre pensiile din România arată că există mulți oameni cu venituri mici, dar și o distribuție variată în sistemul public. Cea mai mică grupă cuprinde peste 600.000 de pensionari care primesc până la 1.000 de lei pe lună, iar statul completează pensia lor până la 1.281 de lei, care este pensia minimă în țară.

Acești oameni reprezintă aproximativ 13,5% din totalul pensionarilor. Dacă adăugăm și cei cu pensii între 1.001 și 1.200 de lei, precum și cei între 1.201 și 1.300 de lei, rezultă că aproape 950.000 de pensionari au venituri apropiate de 1.300 de lei pe lună.

Majoritatea pensionarilor primesc pensii între 1.300 și 3.000 de lei. Numai în intervalul 1.301–2.000 lei sunt peste 830.000 de persoane, iar între 2.001 și 3.000 de lei se află aproximativ 1 milion de pensionari. Aceste două grupe formează practic baza numerică a sistemului public de pensii.

În plus, se observă o creștere a numărului de pensii mai mari de 3.000 de lei. În total, aproximativ 1,29 milioane de pensionari au pensii între 3.001 și 5.000 de lei, cea mai mare parte fiind în categoria 3.001–3.500 de lei, unde se află peste 428.000 de persoane.

La partea superioară a sistemului de pensii se află puțini pensionari, aproximativ 501.000, care încasează peste 5.000 de lei pe lună. Aceștia reprezintă cam 11% din totalul pensionarilor din România.