Ilie Bolojan a convocat o întâlnire de lucru la Palatul Victoria pentru a analiza blocajele administrative care întârzie proiectele majore din sectorul energiei electrice. Discuțiile au vizat în principal soluții pentru accelerarea lucrărilor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei naționale de transport de înaltă tensiune, precum și proiectele de interconectare energetică cu statele vecine.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Guvern, premierul a cerut ministerelor implicate să pregătească modificări legislative care să reducă durata procedurilor administrative pentru proiectele strategice.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan şi reprezentanţii ministerelor cu responsabilităţi în domeniu au analizat soluţiile pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere şi modernizare a reţelei de transport de înaltă tensiune în sectorul energiei electrice, precum şi de interconectare cu statele vecine. La şedinţa de lucru convocată astăzi, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să lucreze pentru modificarea legislaţiei în sensul reducerii termenelor de avizare a proiectelor de importanţă naţională din sectorul energiei electrice”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Executivul consideră că actualele proceduri administrative sunt prea lente și pot întârzia implementarea unor investiții esențiale pentru securitatea energetică a României. Din acest motiv, Guvernul vrea să simplifice procesul de autorizare și avizare pentru proiectele strategice din domeniul energiei electrice.

În cadrul reuniunii, oficialii au analizat și situația terenurilor necesare dezvoltării noilor infrastructuri energetice. O etapă esențială pentru lansarea lucrărilor este exproprierea terenurilor pe care vor fi amplasate liniile electrice și instalațiile aferente.

În prezent, mai multe proiecte de hotărâri de Guvern care vizează aceste proceduri se află deja pe circuitul de avizare, iar autoritățile intenționează să accelereze adoptarea lor.

Potrivit comunicatului oficial, Ministerul Energiei va discuta cu celelalte ministere implicate pentru a elabora soluții legislative care să reducă durata procedurilor de avizare și autorizare. Autoritățile susțin că, în forma actuală, aceste proceduri pot dura foarte mult, ceea ce întârzie implementarea proiectelor energetice de interes național.

În acest context, premierul a transmis ministerelor un mesaj clar privind prioritizarea investițiilor din sectorul energetic.

„Aveţi sprijinul meu să simplificaţi autorizarea şi avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea şi modernizarea reţelei de transport a energiei electrice şi să vă axaţi asupra investiţiilor strategice din energie”, a precizat Bolojan.

Totodată, șeful Executivului a cerut ca proiectele de acte normative privind exproprierile, aflate în prezent în circuitul de avizare, să fie finalizate rapid și prezentate în ședința de Guvern programată pentru săptămâna viitoare.

Reuniunea de lucru organizată la Palatul Victoria a reunit mai mulți membri ai Guvernului și reprezentanți ai instituțiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii energetice.

Alături de premierul Ilie Bolojan au participat viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Diana Buzoianu și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Cseke Attila.

La discuții a fost prezent și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, precum și reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției și ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Participarea extinsă a oficialilor din mai multe domenii reflectă caracterul complex al proiectelor de infrastructură energetică, care implică proceduri administrative și juridice din mai multe sectoare guvernamentale. Scopul întâlnirii a fost coordonarea acțiunilor între ministere pentru accelerarea investițiilor considerate strategice pentru sistemul energetic național.