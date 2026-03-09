Potrivit informațiilor oferite de Ilie Bolojan pe Facebook, 273 de cetățeni români au ajuns luni dimineață la București cu două zboruri operate de la Muscat, în Oman, în cadrul mecanismului RescEU, parte a Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Transportul românilor de la Dubai la Muscat a fost organizat de consulatul român din Emiratele Arabe Unite, care a pus la dispoziție nouă autocare pentru deplasarea acestora. Tot luni a ajuns în capitală și un zbor asistat din Arabia Saudită, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.

„Continuăm efortul de a repatria cetățenii români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase. În această dimineață au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite (mai jos, imagini cu plecarea convoiului de autocare). Din Arabia Saudită a ajuns astăzi la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha”, a transmis Bolojan pe Facebook.

În a doua parte a săptămânii, autoritățile române intenționează să organizeze cel puțin încă un zbor din Muscat, tot în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat în special cetățenilor români din categorii vulnerabile.

Premierul a mulțumit autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru deschiderea unor culoare de zbor pentru două curse zilnice operate de compania Flydubai către România. Zborurile operate luni au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, există bilete disponibile pentru curse similare și în următoarele zile.

„În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile. Mulțumim autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înțelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE. Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”, a mai scris Bolojan.

De asemenea, de la terminalul secundar al aeroportului din Dubai sunt operate zboruri ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Arabe Unite prin intermediul agențiilor de turism. Șeful Executivului a precizat că poartă discuții cu reprezentanții companiilor care nu și-au îndeplinit încă obligațiile privind repatrierea acestor turiști.

Ilie Bolojan a subliniat că obiectivul principal al Guvernului este repatrierea în siguranță a tuturor românilor aflați în zonele afectate de conflict. După finalizarea acestei operațiuni, autoritățile vor realiza o analiză aprofundată a modului în care a fost organizată și desfășurată repatrierea cetățenilor români, astfel încât, în eventualitatea unor crize similare, statul român să poată utiliza lecțiile învățate din această experiență.

„De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație. Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranță, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European. După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, a conchis Bolojan

În paralel, situația ministrului de Externe Oana Țoiu și modul în care MAE a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de războiul din Iran au fost discutate luni în ședința coaliției de guvernare, potrivit unor surse.

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că ministrul de Externe va fi audiat în Parlament și i-a cerut premierului să trimită Corpul de Control la minister. La rândul său, liderul Uniunea Democrată Maghiară din România, Kelemen Hunor, a declarat că răspunsurile oferite de Oana Țoiu în conferința de presă au fost neconvingătoare.

Amintim că operațiunea de repatriere a românilor din Orientul Mijlociu a provocat în ultimele zile tensiuni pe scena politică, după ce Victor Ponta și Daciana Sârbu au acuzat MAE că fiica lor minoră a fost eliminată de pe lista unui zbor de evacuare.

Ministerul de Externe a respins acuzațiile și a precizat că selecția pasagerilor s-a făcut pe baza unor criterii clare de prioritate, printre care copiii, persoanele cu probleme medicale, femeile însărcinate și familiile cu copii mici.

Controversa s-a amplificat după apariția unor informații potrivit cărora pe lista pasagerilor ar fi existat și persoane care nu se încadrau în aceste categorii, situație care a generat solicitări pentru clarificări atât la nivel politic, cât și instituțional.