Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut explicații de la premierul Ilie Bolojan despre scandalul legat de fiica lui Victor Ponta, Irina. În opinia sa, este necesară trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe, minister care este condus în prezent de Oana Țoiu, pentru a verifica cum au stat lucrurile și pentru a aduce claritate în acest caz care a stârnit controverse în spațiul public. În plus, social-democrații au solicitat ca Parlamentul să organizeze o comisie care să audieze atât pe ministrul de Externe, cât și pe consulul implicat, pentru a înțelege exact circumstanțele care au dus la acest incident.

Intervenția PSD a venit după ce, în zilele precedente, s-a aflat că fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul care pleca din Emiratele Arabe Unite spre România. Sorin Grindeanu a explicat că situația este una care necesită explicații din partea Guvernului, subliniind că premierul Ilie Bolojan trebuie să ia măsuri concrete pentru a clarifica cazul și pentru a informa corect publicul despre ce s-a întâmplat.

El a mai spus că a menținut legătura cu părinții Irinei și că, inițial, PSD a încercat să nu intervină oficial în acest subiect, pentru că nu era vorba despre politică, ci despre un copil, indiferent de numele pe care îl poartă. Totuși, în lumina noilor informații apărute, legate de lista pasagerilor și de cei care au fost prezenți pe zborul respectiv, situația s-a schimbat semnificativ, iar implicarea PSD a devenit inevitabilă. Grindeanu a precizat că, deși inițial a existat dorința părinților ca PSD să stea departe de subiect, acum lucrurile nu mai puteau fi ignorate și era necesar să se ia măsuri pentru clarificarea situației.

În continuare, liderul PSD a subliniat că premierul ar trebui să trimită de urgență Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica informațiile prezentate de mass-media, pentru a analiza situația reală și pentru a o prezenta cât mai rapid românilor. El a menționat că Guvernul are toate pârghiile necesare pentru a clarifica cazul și că este responsabilitatea premierului să se asigure că situația este explicată în mod complet și corect.

Pe lângă verificările administrative, Grindeanu a spus că este nevoie și de clarificări în Parlament. El a explicat că social-democrații vor ca o comisie parlamentară să audieze atât pe ministra de Externe, Oana Țoiu, cât și pe consulul Badea, pentru a obține explicații complete despre circumstanțele în care s-a produs incidentul. Grindeanu a subliniat că, în urma informațiilor apărute, situația nu mai poate fi ignorată și că este necesar ca lucrurile să meargă într-o altă direcție, cu răspunsuri clare din partea prim-ministrului.

El a mai zis că este important ca atât la nivel guvernamental, cât și în Parlament, să se clarifice rapid acest incident, pentru că, indiferent de cine era implicat, situația trebuie explicată românilor. Grindeanu a insistat că verificarea trebuie făcută urgent și că informațiile corecte trebuie prezentate cât mai repede publicului, pentru că fiica lui Ponta putea fi oricine și orice copil se află într-o astfel de situație merită protecție și claritate din partea autorităților.