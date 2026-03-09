PSD cere clarificări premierului Ilie Bolojan despre scandalul legat de fiica lui Victor Ponta
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut explicații de la premierul Ilie Bolojan despre scandalul legat de fiica lui Victor Ponta, Irina. În opinia sa, este necesară trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe, minister care este condus în prezent de Oana Țoiu, pentru a verifica cum au stat lucrurile și pentru a aduce claritate în acest caz care a stârnit controverse în spațiul public. În plus, social-democrații au solicitat ca Parlamentul să organizeze o comisie care să audieze atât pe ministrul de Externe, cât și pe consulul implicat, pentru a înțelege exact circumstanțele care au dus la acest incident.
Intervenția PSD a venit după ce, în zilele precedente, s-a aflat că fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul care pleca din Emiratele Arabe Unite spre România. Sorin Grindeanu a explicat că situația este una care necesită explicații din partea Guvernului, subliniind că premierul Ilie Bolojan trebuie să ia măsuri concrete pentru a clarifica cazul și pentru a informa corect publicul despre ce s-a întâmplat.
El a mai spus că a menținut legătura cu părinții Irinei și că, inițial, PSD a încercat să nu intervină oficial în acest subiect, pentru că nu era vorba despre politică, ci despre un copil, indiferent de numele pe care îl poartă. Totuși, în lumina noilor informații apărute, legate de lista pasagerilor și de cei care au fost prezenți pe zborul respectiv, situația s-a schimbat semnificativ, iar implicarea PSD a devenit inevitabilă. Grindeanu a precizat că, deși inițial a existat dorința părinților ca PSD să stea departe de subiect, acum lucrurile nu mai puteau fi ignorate și era necesar să se ia măsuri pentru clarificarea situației.
În continuare, liderul PSD a subliniat că premierul ar trebui să trimită de urgență Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica informațiile prezentate de mass-media, pentru a analiza situația reală și pentru a o prezenta cât mai rapid românilor. El a menționat că Guvernul are toate pârghiile necesare pentru a clarifica cazul și că este responsabilitatea premierului să se asigure că situația este explicată în mod complet și corect.
PSD vrea ca Parlamentul să organizeze o comisie care să audieze atât pe ministrul de Externe
Pe lângă verificările administrative, Grindeanu a spus că este nevoie și de clarificări în Parlament. El a explicat că social-democrații vor ca o comisie parlamentară să audieze atât pe ministra de Externe, Oana Țoiu, cât și pe consulul Badea, pentru a obține explicații complete despre circumstanțele în care s-a produs incidentul. Grindeanu a subliniat că, în urma informațiilor apărute, situația nu mai poate fi ignorată și că este necesar ca lucrurile să meargă într-o altă direcție, cu răspunsuri clare din partea prim-ministrului.
El a mai zis că este important ca atât la nivel guvernamental, cât și în Parlament, să se clarifice rapid acest incident, pentru că, indiferent de cine era implicat, situația trebuie explicată românilor. Grindeanu a insistat că verificarea trebuie făcută urgent și că informațiile corecte trebuie prezentate cât mai repede publicului, pentru că fiica lui Ponta putea fi oricine și orice copil se află într-o astfel de situație merită protecție și claritate din partea autorităților.
„Am ținut legătura cu părinții Irinei, am rugat ca noi, PSD, să nu intrăm printr-o poziție oficială. Aici nu e vorba despre politică, ci despre un copil, indiferent cum se numește. În lumina informațiilor prezentate ieri, legate de lista de participanți, cei care au fost pasageri pe acel zbor, lucrurile se schimbă. Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD de acest subiect – și a fost dorința Dacianei, a mamei, pe care am respectat-o – lucrurile nu mai pot rămâne așa, în mod evident.
De data aceasta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție, aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației. Aș propune să trimită de urgență corpul de control la MAE, să verifice informațiile prezentate de dvs., să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament, la Comisie, să o cheme atât pe doamna ministru Țoiu, cât și pe domnul consul Badea.
Urmare a informațiilor apărute, lucrurile nu mai pot să rămână așa, în mod evident. De data asta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației și i-aș propune, de urgență, să trimită corpul de control al primului ministru la Ministerul Afacerilor Externe să verifice informațiile, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor.
De asemenea, în Parlament, am să-i rog pe colegii mei la Comisia de Politică Externă să-i cheme la audieri atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea, astfel încât și în Parlament să existe această clarificare. Dar i-aș ruga pe ambele paliere, și în Parlament, dar mai ales la nivel guvernamental, această clarificare să vină repede. Pentru că oricum ar fi, lucrurile trebuie clarificate pentru români în primul rând. Putea să fie fata oricui”, a afirmat Grindeanu.
