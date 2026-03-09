Victor Ponta a atras atenția asupra impactului pe care conflictul din Orientul Mijlociu l-ar putea avea asupra economiei românești, subliniind că evoluțiile din regiune influențează direct piața globală a energiei. În opinia fostului premier, escaladarea tensiunilor militare dintre Israel și Iran, cu implicarea Statelor Unite de partea Israelului, ar putea genera efecte economice semnificative și pentru România.

Acesta a explicat că a semnalat încă din primele zile ale conflictului riscurile pe care le-ar putea produce instabilitatea din regiune, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu resurse energetice.

„Eu am ridicat un semnal de alarmă la două zile după ce a început conflictul dintre Israel, Iran și Statele Unite ale Americii, de partea Israelului. Să fie foarte clar! Acestea sunt părțile acolo. Celelalte state unde se aflau și se află mulți români sunt victime colaterale: Emiratele Arabe Unite și Qatar sunt trase în acest conflict. Conflictul a fost declanșat de Israel contra Iranului, iar Statele Unite ale Americii au sărit în sprijin”, a spus Victor Ponta.

Fostul prim-ministru a vorbit la România TV și despre situația românilor aflați în statele din zona Golfului, menționând că prioritatea ar trebui să fie siguranța acestora și repatrierea celor care nu mai pot călători din cauza blocajelor din transportul aerian.

„Este important ca toți românii care se află în Emiratele Arabe Unite, în Qatar sau în alte țări de unde nu au mai putut să zboare să ajungă cu bine acasă”, a declarat Victor Ponta.

În același context, el a criticat și atacurile din spațiul public la adresa românilor care călătoresc sau muncesc în statele din zona Golfului, considerând că acestea nu sunt justificate.

„Vreau să spun de la început: ura aceasta pe care propaganda USR a aruncat-o împotriva celor care merg în vacanță în Dubai sau în Qatar. Ce este rău în asta? Nu sunt subiectiv: Irina era la universitate, nu în vacanță. Ura aceasta ne otrăvește”, a afirmat Victor Ponta.

El a continuat criticile, spunând că românii ar trebui să fie liberi să călătorească fără a fi judecați de influencerii USR pentru destinațiile alese.

„Orice român care muncește poate merge unde vrea el, nu trebuie să ceară voie de la USR. Nu mai zic de ipocrizie: unde credeți că merg toți influencerii USR? La Govora sau la Amara? Nu. Stau în Maldive și îi înjură pe românii care merg în vacanțe sau călătoresc. Cel mai important este ca românii să fie în siguranță acasă”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta susține că efectele conflictului nu se vor opri odată cu eventualul final al confruntărilor militare, deoarece piața energiei reacționează rapid la instabilitatea geopolitică. În opinia sa, scumpirea petrolului și gazelor este deja vizibilă și ar putea genera consecințe serioase pentru economia României.

Fostul premier a explicat că o mare parte din petrolul și gazele naturale consumate la nivel global provin din regiunea Orientului Mijlociu, motiv pentru care orice escaladare militară duce la creșteri rapide ale prețurilor.

„Al doilea lucru, care nu se termină prin oprirea războiului: prețurile la petrol și gaze au suferit o creștere extraordinară. Foarte mult din petrolul din lume vine din acea zonă. Gazele care se importă din Qatar, și nu doar, vin din regiune”, a declarat Victor Ponta.

El a avertizat că aceste scumpiri vor avea efect direct asupra populației și asupra firmelor românești.

„Prețurile vor crește în România și vor afecta populația cocoșată de taxe, dar vor afecta și ce a mai rămas din economia românească. Dacă din februarie, martie, aprilie sau mai costurile pentru ceea ce mai avem de produs se dublează din nou, vă dați seama că practic intrăm cu totul într-un colaps”, a spus Victor Ponta.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să pregătească din timp o strategie economică pentru a face față unui astfel de scenariu. El a amintit că, în trecut, în situații similare, instituțiile statului colaborau pentru a identifica soluții rapide.

„Eu asta am cerut și am spus. Și să știți că am trăit asemenea momente în diverse poziții pe care le-am avut. Domnule, președintele nu conta când mă luptam eu cu Băsescu… Președintele, opoziția, toată lumea se strângeau, chemau cei mai buni specialiști și făceau o strategie”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier a susținut că, în prezent, o astfel de coordonare nu mai există și a criticat dur mediul politic, în special USR.

„Acum, din cauza urii și veninului pe care USR îl toarnă în zona de decizie, acest lucru nu s-a întâmplat. Nu s-au strâns toți cei care au putere în țara asta să spună: „Oameni buni, dacă ajunge la 100 de dolari barilul, dacă se dublează prețul la gaz, ce facem noi pentru producătorii din România care folosesc energie? Ce facem pentru populație? Ce facem ca România să fie ferită?””, a spus Victor Ponta.

Criticile sale au continuat într-un registru dur, fostul premier afirmând că actualul context politic împiedică statul să reacționeze eficient în fața unor crize economice majore.