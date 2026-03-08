Armata iraniană a avertizat duminică că va lovi instalațiile petroliere din regiune în cazul în care Israelul va continua atacurile asupra infrastructurii energetice a Republicii Islamice, scrie Le Monde.

„Guvernele țărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală și regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acțiuni lașe și inumane”, a afirmat sediul central al Khatam Al-Anbiya, afiliat Gărzilor Revoluției. „În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat el.

Teheranul s-a trezit duminică sub un nor toxic de ploaie și fum, după bombardamentele israeliene asupra depozitelor de combustibil și rafinărie, în timp ce Iranul ripostează cu drone și rachete asupra Israelului și intereselor americane din Golful Persic.

Corpului Gărzilor Revoluționare, armata ideologică a Iranului, a anunțat duminică seara lansarea unui nou val de rachete vizând capitala Tel Aviv, deșertul Negev din sudul Israelului și bazele aeriene americane din regiune.

„A 29-lea val al operațiunii „Promisiunea sinceră 4” a fost lansat cu rachete de nouă generație ale forței aerospațiale a Gărzii Revoluționare către Tel Aviv, deșertul Negev și bazele aeriene teroriste americane din regiune”, au declarat duminică Gărzile Revoluționare Islamice într-un comunicat difuzat de mai multe mass-media iraniene.

Piața petrolului se confruntă cu presiuni tot mai mari, în condițiile în care producătorii din Orientul Mijlociu reduc producția după ce transporturile de țiței au fost blocate în Golful Persic. Situația este direct legată de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, care afectează una dintre cele mai importante regiuni pentru aprovizionarea globală cu energie, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Traderii avertizează că industria petrolului ar putea intra într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Atacurile lansate de Iran asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz au început să afecteze producția unor state care furnizează aproximativ un sfert din oferta globală de țiței.

În acest context, mai multe state majore exportatoare de petrol au început să reducă producția sau chiar să închidă anumite câmpuri petroliere. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran se confruntă cu acumularea rapidă de țiței în depozite, deoarece transporturile maritime sunt serios perturbate.

Situația a fost agravată în weekend, când au avut loc noi atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune. Aceste incidente ridică riscul unei noi crize energetice globale, la doar patru ani după cea declanșată de invazia Rusiei în Ucraina.