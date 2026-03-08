Această situație are loc în contextul în care Adunarea Experților din Iran, responsabilă cu alegerea liderului suprem după moartea lui Ali Khamenei, pare să fi ajuns la un consens asupra succesorului. Deși numele fiului ayatollahului este vehiculat pe scară largă, nu a fost anunțat oficial.

În paralel, conflictul din regiune continuă să se agraveze, cu lovituri israeliene asupra infrastructurii energetice iraniene și riposte iraniene în zona Golfului, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu.

Un membru al consiliului clerical responsabil cu alegerea noului lider suprem din Iran a sugerat într-un videoclip difuzat în mass-media iraniană că numele Khamenei va continua, indicând astfel că succesiunea ar putea rămâne în cadrul aceleiași familii. Anunțul sugerează că decizia privind următorul lider a fost deja conturată, deși nu a fost făcută public oficial.

„Numele Khamenei va continua”, a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al consiliului clerical însărcinat cu alegerea unui nou lider, într-un videoclip publicat în mass-media iraniană. „Votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând”, a declarat Eshkevari, fără a oferi detalii suplimentare.

Un cleric a declarat pentru mass-media de stat că Hosseini Bushehri, secretarul consiliului responsabil cu alegerea liderului suprem, va anunța succesorul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis în conflict.

În paralel, președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar trebui să aibă un rol în procesul de selecție, în timp ce autoritățile iraniene au subliniat că decizia rămâne exclusiv în competența instituțiilor interne ale țării.

„Dacă nu va primi aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a declarat el pentru ABC News.

Israel a anunțat că va continua să vizeze oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv pe Abolqasem Babaian, care fusese recent numit șef al biroului militar al liderului suprem și a fost ucis într-un atac sâmbătă.

Pe măsură ce confruntările au continuat în a noua zi a campaniei SUA-Israel împotriva Iranului, locuitorii din Teheran au observat un fum dens care a învăluit orașul duminică, după ce atacurile asupra instalațiilor de stocare a petrolului au luminat cerul nopții cu flăcări portocalii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a afirmat că acest atac pe scară largă marchează o „nouă fază periculoasă” a conflictului și constituie o crimă de război.

„Prin atacarea depozitelor de combustibil, agresorii eliberează în aer materiale periculoase şi substanţe toxice”, a scris el pe X. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat reporterilor că depozitele erau utilizate pentru a alimenta efortul de război al Iranului, inclusiv pentru producerea sau depozitarea combustibilului pentru rachete balistice. „Ele sunt o ţintă militară legală”, a spus el.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că guvernul său intenționează să continue atacurile și să vizeze liderii iranieni „fără milă”, menționând într-o declarație video că există un plan organizat, plin de surprize, menit să destabilizeze regimul și să faciliteze schimbarea.

În paralel, președintele american Donald Trump a declarat reporterilor de la bordul Air Force One că nu caută negocieri pentru a încheia conflictul, care a dus la creșterea prețurilor globale la energie, perturbarea activității economice și blocarea traficului aerian. El a adăugat că, în viitor, nu se așteaptă ca vreo parte să mai cedeze sau să se predea.