Informația a fost transmisă de presa de stat iraniană, însă numele viitorului lider suprem nu a fost făcut public. Procesul de desemnare continuă, iar decizia finală ar putea fi anunțată în perioada următoare, în timp ce autoritățile gestionează conducerea statului printr-un mecanism provizoriu instituit după moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Potrivit relatărilor Sky News și The Guardian, membrii Adunării Experților ar fi ajuns la un acord majoritar privind succesorul lui Khamenei, dar procedura nu a fost încă finalizată oficial. Această numire survine după decesul liderului suprem al Iranului, despre care autoritățile iraniene susțin că ar fi survenit în urma unor atacuri atribuite Statelor Unite și Israelului, desfășurate în prima zi a conflictului militar izbucnit cu aproximativ o săptămână în urmă. După moartea lui Khamenei, conducerea țării a fost preluată temporar de un mecanism provizoriu.

În perioada de tranziție, administrarea țării a fost preluată de un consiliu format din trei membri. Conform sistemului politic iranian, liderul suprem este desemnat de Adunarea Experților, un organism alcătuit din 88 de clerici și savanți islamici.

Membrii acestei instituții sunt considerați apropiați și loiali regimului de la Teheran, având rolul de a alege și de a supraveghea liderul suprem. Ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri, unul dintre membrii Adunării Experților, a declarat că există deja un consens majoritar privind alegerea succesorului, însă a subliniat că procesul nu este încă finalizat oficial.

Din acest organism fac parte: • președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, • șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, • juristul și liderul organizației paramilitare Basij, Alireza Arafi. Acest grup conduce statul până la desemnarea oficială a noului lider suprem.

Potrivit presei iraniene, în interiorul Adunării Experților persistă unele neînțelegeri legate de modul în care va fi confirmată oficial alegerea noului lider suprem.

O parte dintre membri susțin organizarea unei întâlniri față în față pentru validarea deciziei, în timp ce alții consideră că anunțul poate fi făcut fără această formalitate. Discuțiile continuă și duminică, iar autoritățile iraniene nu au dezvăluit încă identitatea persoanei care ar urma să ocupe cea mai importantă funcție politică și religioasă din Iran.