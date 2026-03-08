Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au lansat un avertisment clar către Iran, vizând viitorul succesor al ayatollahului Ali Khamenei, în contextul pregătirilor pentru alegerea următorului lider suprem iranian. Mass-media de stat din Iran a raportat că procesul de selecție a noului lider este în curs, iar Israelul a declarat că va urmări atent fiecare mișcare.

„După eliminarea tiranului Khamenei, regimul terorist iranian încearcă să se regrupeze şi să aleagă un nou lider suprem”, au scris Forţele de Apărare ale Israelului. „Vreau să subliniez că braţul lung al Statului Israel va continua să-l urmărească pe succesor şi pe oricine încearcă să-l numească”, a adăugat acesta.

Procesul de alegere a liderului suprem al Iranului este unul secret și controlat de Consiliul Ghidului și alte instituții influente. Decizia privind succesiunea are implicații majore asupra politicii interne și externe a Teheranului și poate influența semnificativ relațiile regionale în Orientul Mijlociu.

După moartea ayatollahului Ali Khamenei, Iranul se află într-o perioadă de tranziție, iar presa de stat a anunțat că a fost decis cine va fi succesorul liderului suprem. Deși numele viitorului lider nu a fost dezvăluit, procesul de desemnare continuă, iar decizia finală ar putea fi anunțată în următoarele zile.

În perioada de tranziție, administrarea statului a fost preluată de un consiliu provizoriu format din trei membri:

Masoud Pezeshkian – președintele Iranului

Gholamhossein Mohseni Ejei – șeful sistemului judiciar

Alireza Arafi – jurist și lider al organizației paramilitare Basij

Acest consiliu gestionează afacerile de stat până la desemnarea oficială a noului lider suprem.

Conform sistemului politic iranian, liderul suprem este ales de Adunarea Experților, un organism format din 88 de clerici și savanți islamici loiali regimului de la Teheran. Membrii Adunării au responsabilitatea de a alege și de a supraveghea succesorul lui Khamenei.

Potrivit relatărilor Sky News și The Guardian, membrii Adunării Experților ar fi ajuns la un consens majoritar privind succesorul, dar procedura nu a fost încă finalizată oficial. Ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri a subliniat că procesul nu s-a încheiat și că discuțiile privind validarea numirii continuă.