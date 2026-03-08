„Poliția este în dialog cu ambasada și nu au fost raportați răniți”, au comunicat autoritățile într-un comunicat.

Nu au fost furnizate imediat informații privind cauza exploziei sau eventualii responsabili.

Potrivit presei norvegiene, ambasada a înregistrat doar pagube minore, iar reprezentanții misiunii americane nu au făcut declarații.

Michael Dellemyr, responsabil de intervenția poliției, a declarat pentru postul public NRK că explozia s-a produs la intrarea destinată publicului a clădirii.

Ambasada SUA se află în districtul Morgedalsvegen din Oslo, la aproximativ 7 kilometri de centrul orașului.

Patru depozite de petrol și un amplasament logistic utilizat pentru transportul produselor petroliere au fost atacate peste noapte de Statele Unite și Israel în Teheran și zonele înconjurătoare, a declarat duminică un oficial iranian. În urma atacului, patru persoane și-au pierdut viața.

„Noaptea trecută, patru depozite de petrol şi un centru de transport de produse petroliere din Teheran şi Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale Iraniene de Distribuţie a Produselor Petroliere, Keramat Veyskarami, pentru televiziunea de stat.

El a precizat că cele cinci instalații „au suferit pagube”, însă „incendiul a fost ținut sub control”.

De asemenea, sâmbătă, o instalație de depozitare a petrolului din Teheran a fost ținta unui atac israelian.

O instalație de desalinizare a apei de mare din Bahrain a fost avariată duminică în urma unui atac cu drone iraniene, potrivit unui comunicat oficial emis de autoritățile locale.

„Agresiunea iraniană a atacat fără discriminare ţinte civile şi a provocat pagube materiale unei instalaţii de desalinizare a apei în urma unui atac cu drone”, a declarat Ministerul de Interne într-un comunicat pe X.

Cu o zi înainte, Iranul a anunțat că a atacat baza americană de la Juffair din Bahrain, susținând că aceasta a fost folosită anterior pentru lansarea unui atac împotriva unei instalații de desalinizare din Iran.