Președintele american Donald Trump a analizat posibilitatea desfășurării trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor surse apropiate. Deși nu a emis ordine concrete, discuțiile au vizat scenarii limitate, pentru protejarea obiectivelor strategice și a materialelor nucleare iraniene.

Conform experților în politică externă, opțiunea analizată de Trump nu implică o invazie generală, ci misiuni speciale și limitate. Joel Rayburn, fost oficial în administrația Trump, a explicat că aceste operațiuni ar putea include incursiuni pentru dezactivarea unor obiective strategice, urmate de retragere rapidă, într-un mod diferit de scenariile convenționale imaginare de public.

În acest context, experții avertizează că implicarea trupelor americane ar putea fi o soluție punctuală pentru prevenirea riscurilor nucleare în cazul unui colaps al regimului iranian. Behnam Ben Taleblu, specialist în Iran la Foundation for Defense of Democracies, a subliniat că scopul ar fi să se evite un „bazar nuclear” în statul iranian.

Trump a făcut referire la modelul aplicat în Venezuela, unde SUA au sprijinit o nouă conducere favorabilă intereselor americane după înlăturarea lui Nicolás Maduro. Într-un interviu, Trump a menționat că obiectivul său este un Iran post-conflict cu un nou regim aprobat de SUA, ceea ce ar permite securizarea resurselor strategice și nucleare.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat că discuțiile privind trupe terestre nu reprezintă decizii sau planuri operaționale actuale.

„Această știre se bazează pe presupunerile unor surse anonime care nu fac parte din echipa de securitate națională a președintelui și care nu sunt informate despre aceste discuții”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele Trump își păstrează întotdeauna toate opțiunile deschise, iar oricine încearcă să insinueze că el favorizează o opțiune sau alta dovedește că nu are un loc real la masa deciziilor.”

În același timp, Trump a recunoscut că, deși predecesorii săi au evitat opțiunea trupelor pe teren, el nu exclude complet această variantă, mai ales dacă circumstanțele conflictului o cer.

„Nu mă tem să trimit trupe pe teren”, a spus Trump într-un interviu recent pentru New York Post.

Președintele american a mai declarat:

„Mă aștept ca războiul să dureze patru-cinci săptămâni”, a spus el pentru NBC News, „dar las deschisă posibilitatea ca acesta să continue pe termen nelimitat”

Autoritățile iraniene și-au exprimat încrederea în capacitatea de a răspunde oricărei implicări americane pe teren. Ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat:

„Le așteptăm. Suntem încrezători că le putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei.”

Liderul de la Casa Albă a mai anunțat că Statele Unite vor lansa un atac „foarte puternic” asupra Iran, după ce regimul iranian și-ar fi cerut scuze pentru atacurile asupra statelor vecine. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețeaua socială a lui Trump, stârnind reacții internaționale și îngrijorare privind stabilitatea regională.

Trump a afirmat că presiunea combinată a SUA și Israelului a făcut ca Iranul să se predea simbolic vecinilor săi, renunțând la atacurile neprovocate:

„Iranul, care este bătut măr, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promițând că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neîncetat al SUA și Israelului. Aceștia doreau să preia controlul și să domine Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată în mii de ani când Iranul pierde în fața țărilor din Orientul Mijlociu. Ei au spus: „Mulțumim, domnule președinte Trump”. Eu am răspuns: „Cu plăcere!” Iranul nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „Pierzătorul Orientului Mijlociu” și va rămâne așa timp de multe decenii, până când se va preda sau, mai probabil, se va prăbuși complet! Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului său necorespunzător, Iranul ia în considerare distrugerea completă și moartea sigură a unor zone și grupuri de oameni care până în acest moment nu erau considerate ținte. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a fost anunțul președintelui Trump în urmă cu puțin timp, pe rețeaua sa socială.

Într-un mesaj televizat, președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că Iranul nu va mai ataca statele vecine decât dacă este provocat:

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări. Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului, spune Masoud Pezeshkian.

După escaladarea conflictului declanșat sâmbăta trecută, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra următoarelor state: