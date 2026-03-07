Declarațiile lui Benjamin Netanyahu vin în contextul intensificării conflictului dintre Israel și Iran, după lansarea unei operațiuni militare la finalul lunii februarie. Premierul israelian a susținut că ofensiva este parte a unei strategii mai ample menite să slăbească regimul iranian și să elimine amenințările la adresa securității Israelului.

În discursul difuzat sâmbătă seara la televiziune, Benjamin Netanyahu a subliniat că operațiunile militare israeliene vor continua cu intensitate maximă.

„Vom continua cu toată forța noastră”, a declarat acesta, prezentând bilanțul acțiunii militare lansate pe 28 februarie împreună cu aliatul american împotriva Republicii Islamice.

Premierul israelian a precizat că acțiunea militară urmează o strategie bine stabilită.

„Avem un plan metodic pentru a eradica regimul iranian și a atinge multe alte obiective”, a adăugat el.

În același context, Benjamin Netanyahu a evidențiat rolul forțelor aeriene israeliene și americane în operațiunile militare.

„Datorită piloților noștri curajoși și piloților americani, am obținut controlul aproape total asupra spațiului aerian deasupra Teheranului”, a afirmat acesta.

În cadrul aceleiași intervenții, Benjamin Netanyahu s-a adresat direct populației din Iran, într-un mesaj înregistrat în care a afirmat că evoluțiile din regiune ar putea deschide o nouă etapă politică, informează cei de la ynetnews.com. Liderul israelian a sugerat că schimbarea regimului de la Teheran ar putea depinde de reacția populației iraniene.

„Momentul adevărului se apropie. Am intrat în război pentru a permite poporului iranian să-și ia soarta în mâini în regiune. Vrem să eliberăm poporul de sub jugul tiraniei și acest lucru depinde de voi, poporul iranian care a suferit atât de mult”, a spus Netanyahu.

Premierul israelian a insistat că obiectivul Israelului nu ar fi dezmembrarea Iranului, ci schimbarea regimului politic.

„Israelul nu încearcă să divizeze Iranul, noi încercăm să eliberăm Iranul”, a afirmat el.

Totodată, Benjamin Netanyahu a declarat că viitorul relațiilor dintre cele două state ar putea fi diferit după încheierea conflictului.

„Nu este departe ziua în care Israelul și Iranul vor redeveni prieteni puternici”, a spus acesta.

În același mesaj, liderul israelian a transmis un avertisment direct membrilor Gărzii Revoluționare iraniene.

„Către agenții Gărzii Revoluționare, vă spun doar atât: și voi sunteți în vizor. Cine depune armele nu va fi rănit, iar cine nu o face, va fi responsabil pentru propriul sânge”.

Benjamin Netanyahu a reafirmat că operațiunile militare ale Israelului vor continua în perioada următoare.

„Continuăm cu toată forța. În război, câștigi cu inițiativă și viclenie, dar și cu determinare”. Potrivit premierului israelian, acțiunile militare actuale „schimbă fața Orientului Mijlociu”.

În declarația sa publică, Benjamin Netanyahu a lansat și critici la adresa comunității internaționale, acuzând lipsa de reacție față de reprimarea protestelor din Iran. Liderul israelian a sugerat că tăcerea unor state occidentale și a organizațiilor internaționale a contribuit la menținerea actualului regim de la Teheran.

Premierul israelian a afirmat că numeroase state privesc acum Israelul drept un partener de încredere în fața amenințării reprezentate de regimul iranian.

„Multe țări ne solicită cooperarea, deoarece văd ipocrizia ONU, care nu a făcut nimic în fața masacrului din Iran, și văd slăbiciunea și moliciunea liderilor occidentali”.

În discursul său, Benjamin Netanyahu a invocat și perioada în care protestele interne din Iran au fost reprimate violent.

„Când defunctul lider suprem Ali Khamenei îi măcelărea pe iranieni, unde era ONU? Unde erau multe state din Occident?”, a întrebat retoric premierul israelian.

El a adăugat că unele state își reconsideră acum poziția față de Israel.

„Multe țări văd astăzi exact pe cine pot conta. Israelul este un far al puterii și al speranței”.

În finalul mesajului, Benjamin Netanyahu a afirmat că rezultatul conflictului ar putea avea efecte globale. „Succesul nostru în război va aduce nu numai eliminarea amenințării nucleare și nu numai pacea între Israel și Iran, ci pacea în întreaga lume”.

Premierul israelian a reiterat că Israelul se consideră solidar cu alte state care au fost vizate de acțiuni ale Iranului.

„Israelul este alături de celelalte țări care au fost atacate de Iran”, a declarat el.

În același context, liderul israelian a susținut că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare globală.