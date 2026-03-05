Președintele american Donald Trump a afirmat că Washingtonul ar trebui să aibă un rol direct în stabilirea succesorului liderului suprem al Iranului, în contextul incertitudinii privind viitorul conducerii de la Teheran. Declarația a fost făcută în timpul unui apel telefonic cu jurnaliștii de la Axios.

Trump a admis că Mojtaba Khamenei, fiul actualului lider suprem Ali Khamenei, este considerat favoritul pentru a-i succeda tatălui său. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a transmis că un astfel de rezultat nu este acceptabil din punctul său de vedere.

În argumentația sa, Donald Trump a făcut o paralelă cu situația din Venezuela, unde susține că intervenția Statelor Unite a influențat schimbarea conducerii politice.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Trump pentru Axios.

Președintele american a explicat că nu este dispus să accepte instalarea unui lider care să continue direcția politică actuală a regimului iranian. În opinia sa, menținerea aceleiași orientări ar putea conduce la noi confruntări militare între Statele Unite și Iran în următorii ani.

Discuțiile despre succesiunea liderului suprem au devenit tot mai intense în ultimele zile, însă autoritățile iraniene nu au anunțat oficial cine va prelua conducerea după Ali Khamenei. Regimul de la Teheran amână de câteva zile anunțul privind viitorul lider.

Mojtaba Khamenei este considerat unul dintre principalii candidați pentru această funcție, însă lipsa unei confirmări oficiale menține speculațiile privind echilibrul de putere din interiorul sistemului politic iranian.

Comentariile lui Donald Trump apar într-un moment în care administrația americană încearcă să clarifice obiectivele operațiunilor militare desfășurate în Iran. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, alături de alți oficiali de la Washington, a respins ideea că scopul acțiunilor militare ar fi schimbarea regimului de la Teheran.

Potrivit acestora, operațiunea militară lansată de Statele Unite are ca obiectiv principal reducerea capacităților balistice ale Iranului și limitarea potențialului militar al statului.

Marți, Donald Trump a fost întrebat de jurnaliștii aflați la Casa Albă cine ar putea deveni următorul lider suprem al Iranului. În acel moment, președintele american nu a oferit un nume concret.

„Majoritatea persoanelor pe care le aveam în vedere sunt moarte”, a spus Trump la momentul respectiv.

În paralel cu declarațiile privind Iranul, Donald Trump a intervenit și în dezbaterea politică din Israel, solicitând grațierea premierului Benjamin Netanyahu. Președintele american i-a cerut președintelui israelian Isaac Herzog să ia această decizie imediat.

Solicitarea a fost făcută într-un interviu telefonic acordat postului Channel 12, în care Trump a insistat că Netanyahu trebuie să fie eliberat de presiunile judiciare pentru a se putea concentra pe conflictul cu Iranul.

Donald Trump a afirmat că a discutat această chestiune cu președintele israelian în repetate rânduri și că așteaptă ca promisiunile făcute de acesta să fie respectate.

„Trebuie să-l grațieze astăzi”, a spus Trump, referindu-se la Benjamin Netanyahu.

Președintele american a criticat dur poziția lui Isaac Herzog și a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu liderul israelian până când acesta nu acordă grațierea premierului.

Trump l-a descris pe Herzog drept „rușinos”, susținând că problema grațierii a fost discutată de mai bine de un an și că liderul israelian ar fi promis de mai multe ori că va lua această decizie.

Declarațiile lui Donald Trump au generat reacții oficiale din partea administrației prezidențiale din Israel. Biroul lui Isaac Herzog a transmis că procesul de analiză privind o eventuală grațiere a lui Benjamin Netanyahu nu este finalizat.

Potrivit comunicatului oficial, dosarul se află încă în evaluare la Ministerul Justiției, instituție care trebuie să emită un aviz juridic înainte ca președintele Israelului să poată lua o decizie.

„Numai după finalizarea acestui proces, președintele Herzog va examina cererea în conformitate cu legea, în interesul superior al Statului Israel, ghidat de conștiința sa și fără nicio influență din partea presiunilor externe sau interne de orice fel”, se arată în declarația biroului lui Herzog.

Oficialii israelieni au subliniat totodată că statul Israel funcționează în baza principiilor statului de drept, sugerând că deciziile judiciare și procedurile legale nu pot fi accelerate sub presiuni politice externe.