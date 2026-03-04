Sorin Roșca Stănescu vede eșecuri pe bandă rulantă în războiul declanșat de SUA și Israel în Iran. Punctual, jurnalistul a explicat la podcastul lui Robert Turcescu, difuzat de evz.ro, de ce Donald Trump se află într-o situație foarte complicată. Iar obiectivele pe care și le-au propus americanii nu au fost realizate.

„Statele Unite nu au atins niciunul dinte obiectivele pe care le-au urmărit. Donald Trump a eșuat în toate obiectivele anunțate. Unul a fost oprirea programului balistic al Iranului. Nu l-a oprit. Al doilea pretext al atacului a fost oprirea programului nuclear, program nuclear care, până una, alta, nu a fost oprit.

A dorit să instaureze în locul acestui regim islamic un alt regim care să fie mai prietenos față de străinătate și față de populație. Nici asta nu i-a reușit, dimpotrivă, la Teheran avem acum un regim radical”, a afirmat Sorin Roșca Stănescu.

Mai mult, el a remarcat că operațiunea, care se voia a fi una extrem de precisă, bine gândită și fără fisuri, a eșuat. Pentru că s-a transformat de fapt într-un război de mari dimensiuni. „Donald Trump a inițiat o lovitură militară specială, care se dorea chirugicală, și această lovitură militară a degenerat, s-a transformat într-un război”.

Sorin Roșca Stănescu a mai afirmat că liderul de la Casa Albă riscă să aibă mari probleme de ordin penal. Pentru că a început un răboi fără să respecte Constituția țării. Fără să informeze Congresul de la Washington.

În aceste condiții, jurnalistul crede că acest conflict nu are cum să mai dureze foarte mult. Mai ales că președintele din SUA riscă să aibă mari necazuri de ordin penal.

„Și Donald Trump este în mare încurcătură, întrucât conform Constituției din SUA el nu poate declanșa un război fără să aibă aprobarea Congresului. Ostilitățile nu mai pot continua prea mult, pentru că Donald Trump intră înt-o ecuație de natură penală, dacă va continua”, a mai precizat jurnalistul.

Care nu este convins că, în ceea ce privește atacurile lansate de iranieni asupra multor state din Goolful Persic, va duce la o explozie a relațiilor. „Nu avem nicio certitudine că statele arabe s-au ostilizat după ce au fost atacate.”