Israel: Armata israeliană a informat că a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul său, declanșând activarea sistemelor de apărare. Sirenele de alertă au sunat de mai multe ori în centrul și sudul țării.

Dubai: O echipă CNN prezentă la fața locului a auzit mai multe explozii pe parcursul dimineții și a observat fum pe cer. Resturi provenite din interceptările aeriene deasupra zonei Business Bay au provocat un incendiu în portul principal al orașului, Jebel Ali, conform autorităților. Coloane de fum au fost vizibile ridicându-se din port.

Doha: O echipă CNN din Doha, Qatar, a raportat explozii puternice la ora locală 7:30. Ministerul de Interne din Qatar a anunțat că 16 persoane au fost rănite și că s-au produs „pagube materiale limitate” în anumite zone ale țării.

Bahrain: Sistemele de apărare aeriană au interceptat cel puțin 45 de rachete și nouă drone pe parcursul nopții, potrivit presei de stat. Un videoclip difuzat de CNN arată fum ridicându-se în apropierea hotelului Crowne Plaza din Manama.

Irak: Fotografii obținute de CNN arată fum dens negru ridicându-se deasupra aeroportului din Erbil, în urma unui incendiu. Agenția iraniană Fars a relatat că explozii puternice au fost auzite duminică dimineață în oraș.

Oman: Portul comercial Duqm a fost vizat de două drone, iar un muncitor a fost rănit, conform agenției de presă de stat din Oman.

„Una dintre ele a lovit o unitate mobilă de cazare pentru muncitori, rănind un muncitor străin în timp ce resturile celeilalte au căzut într-o zonă din apropierea rezervoarelor de combustibil, fără a provoca victime sau pagube materiale”, a transmis Oman News Agency, citând o sursă din domeniul securităţii.

Ambasada Statelor Unite la Muscat a emis duminică o alertă de securitate, recomandând angajaților și cetățenilor americani din Oman să rămână în adăpost din cauza activităților aflate în desfășurare în afara orașului Muscat.

Armata iraniană a anunțat duminică că a efectuat atacuri asupra bazelor militare americane din regiunea Kurdistanului irakian și din Golful Persic ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit agenţiilor de presă. Iranul susține că a lovit țintele vizate, însă comandamentul militar american a declarat că pagubele aduse instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile acestora.

„Cu câteva minute în urmă, piloţii forţelor aeriene ale Republicii Islamice Iran au bombardat cu succes bazele americane din ţările din Golful Persic şi din regiunea Kurdistanului irakian, în cadrul mai multor faze de operaţiuni”, a anunţat armata iraniană într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, a murit, a anunțat sâmbătă seara președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social, descriindu-l drept „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”. La câteva ore după acest mesaj, duminică dimineață, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. În atacuri au fost uciși și fiica, nepotul, nora și ginerele său.

Iranul crește tensiunea în confruntarea cu Statele Unite și Israel, după ce Gărzile Revoluționare, structura militară care protejează regimul de la Teheran, au transmis un mesaj de represalii fără precedent.

Conform presei de stat iraniene, citate de Al Jazeera, au fost revendicate atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, ca răspuns la bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului, într-un al șaselea val de operațiuni. Au fost lansate atacuri extinse cu rachete și drone asupra Israelului și bazelor americane, vizând inclusiv baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.