Guvernul irakian, prin purtătorul său de cuvânt Bassem al-Awadi, a transmis condoleanţe poporului iranian şi lumii musulmane şi a calificat atacurile drept un act de agresiune flagrant.

Decesul lui Ali Khamenei a fost anunţat sâmbătă seara de preşedintele american Donald Trump pe platforma Truth Social, iar câteva ore mai târziu presa de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem. În urma atacurilor au fost ucişi şi fiica, nepotul, nora şi ginerele său, ceea ce subliniază amploarea loviturii asupra conducerii regimului islamic de la Teheran.

„Cu profundă tristeţe, prezentăm condoleanţele noastre nobilului popor iranian şi întregii lumi musulmane”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Bassem al-Awadi.

Ca răspuns la aceste agresiuni, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, vizând o serie de ţinte şi intensificând tensiunile în regiune. Această succesiune de evenimente evidenţiază escaladarea conflictului și instabilitatea crescută în Orientul Mijlociu.

În capitala irakiană Bagdad, protestatarii au încercat să ia cu asalt Zona Verde fortificată, unde se află ambasada Statelor Unite ale Americii, ca reacție la uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit relatărilor CNN. Ciocnirile dintre manifestanți și forțele de securitate irakiene au fost surprinse într-un videoclip pe podul 14 iulie, care traversează râul Tigru și duce în Zona Verde, unde se pot vedea explozii și fum înainte ca protestatarii să se retragă.

Zona Verde găzduiește birourile guvernului irakian și mai multe ambasade, inclusiv cea a Statelor Unite. În paralel, mulțimi numeroase au mărșăluit și în provinciile sudice Dhi Qar și Basra, scandând și fluturând steaguri în semn de condamnare a uciderii lui Khamenei.

🇮🇶🇺🇸Chaos in Baghdad this morning as pro-Iran regime protestors attempted to breach the Green Zone, reportedly trying to get to the U.S. embassy pic.twitter.com/i9ueBNmd0x — WorldBriefX (@WorldBriefd) March 1, 2026

Guvernul irakian a decretat trei zile de doliu și a transmis condoleanțe Iranului, exprimând profundă tristețe pentru moartea liderului suprem. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Bassem al-Awadi, a calificat atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului drept un „act flagrant de agresiune” care încalcă toate normele umanitare și morale, subliniind caracterul condamnabil al acțiunii.